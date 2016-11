„Samozřejmě je to zpráva dobrá, dozvěděl jsem se ji včera večer. Věděli jsme, že jsme v první sedmdesátce, ale postup do užší desítky nás potěšil,“ řekl dnes ČTK Saska. Svůj bakalářský snímek Happy End připravoval v produkci Kamily Dohnalové dlouhých pět let. Po studiu klasické animace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně Saska právě ukončil studia na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze (FAMU).



„Nějaké plány mám, ale zřejmě je trochu přehodnotím. Kamila Dohnalová je moje spolužačka z produkce a já neměl žádné představy o nějakých festivalových strategiích. Právě její zásluhou jsme si počkali až na festival v Cannes, což byla dobrá volba,“ uvedl s tím, že i další projekt vznikne za její spolupráce. „Po pěti letech jsem měl v plánu si trochu odpočinout a načerpat inspiraci, proto konkrétní projekt se zatím nerýsuje,“ dodal filmař, který se v případě Happy Endu postaral o režii, scénář, kameru, střih i animaci. Jeho hrdiny jsou myslivci, traktorista, řidič favoritu a náhodně zřetězený sled událostí, kterými se jak červená linie táhne stružka krve.

Šestiminutový snímek se letos představil na filmovém festivalu v Cannes, zvítězil v soutěži studentských filmů na mezinárodním festivalu animovaných filmů v Třeboni. Podle recenzí jde o „morbidní černou komedii o smrti se šťastným koncem“.

Saskův film se do užšího seznamu deseti nejlepších dostal z 69 děl vybraných do soutěže. Podle americké akademie nyní porota seznam dál zúží na pětici animovaných filmů. Konečná nominace na Oscara bude oznámena 24. ledna příštího roku. Ceny se budou rozdělovat v Hollywoodu 26. února, přímým přenosem bude televize podle organizátorů vysílat ceremoniál do 225 zemí světa.

Jan Saska, kterému napřesrok bude třicet let, je i autorem několika komiksů. Jeho předchozí film Přepadení získal ceny na festivalech v Lisabonu a v ruském Gelendžiku.