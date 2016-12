Český horolezec prolomil světový rekord. Vylezl nejtěžší stěnu světa

VIDEO: Lidi by měli mít v životě vášeň, říká horolezec Ondra Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brněnský rodák Adam Ondra (23) v listopadu zdolal nejtěžší stěnu světa v Yosemitském národním parku v USA. Zvládl to za osm dní, a tak český horolezec zkrátil světový rekord o 11 dní. „To, co mě opravdu žene do toho, abych trénoval, je možnost vylézt si cesty, které jiní zdolat nedokážou,“ říká lezec.