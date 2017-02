Českému internetu je 25. Nesměl být komerční, na slavnostní zapojení politici nepřišli

Toto byl můj první počítač s modemem, se kterým jsem se připojoval k BBskám,... | foto: Twitter Jiří Peterka

PRAHA Jaké by byly naše životy, kdybychom se nemohli připojit k síti? Informace bychom vyhledávali v knihách, nestahovali filmy, vlastnili knihu jízdních řádů a dovolenou plánovali pomocí telefonu a papírové mapy. Internet posunul naši každodennost do zcela jiné dimenze. To, co nyní považujeme za zcela běžné, začalo vznikat v Československu přesně před 25 lety, 13. února 1992.