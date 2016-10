Chtěl zabíjet americké a ruské vojáky. Čech se vydal do Sýrie, aby se přidal k IS

„Chystal se zabíjet americké a ruské vojáky bojující proti Islámskému státu, ale připouštěl i to, že by popravoval. Uvedl, že by si lidi určené k popravě vybíral a neprováděl by je tak brutálně. Je třeba vidět, že se chtěl stát vojákem, který podléhá rozkazům, navíc měl navštěvovat právě webové stránky se záběry brutálně prováděných poprav. Předmětem útoku tedy podle něj mohli být i civilisté,“ líčí výpověď Jana S. usnesení Krajského soudu v Plzni, které získal Zpravodajský web Českého rozhlasu.

Muž ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku je od července letošního roku ve vazbě. Turecká policie ho v únoru zadržela na letišti v Istanbulu při cestě do Sýrie. Mladík se zdál policistům podezřelý. Po prohledání věcí zjistili, že jeho mobilní telefon obsahuje videa o Islámském státu a muž se pod psychickým tlakem přiznal.

Jan S. byl podle kolegů z práce tichý samotář. Nebezpečné plány ale střádal minimálně od začátku roku 2014. Cestu do Sýrie si pečlivě připravil. Do Gaziantepu si koupil jednosměrnou letenku. Odtamtud chtěl pokračovat autem, které si rezervoval. „Dokonce ve svém telefonu měl podle své výpovědi staženou mapu s touto hranicí i vyhledávač, podle něhož měl k této hranici z Gaziantepu dojet. Měl dokonce promyšlené, že pokud by vyjel kolem půlnoci, byl by kolem druhé ráno u hranic se Sýrií, následně plánoval jet do města Jarabulus, které leží za touto hranicí a v němž působí Islámský stát,“ cituje server z materiálů soudu.

V Sýrii chtěl následně najít „nějaké lidi z IS“ a absolvovat dvou až tříměsíční výcvik. „Potom chtěl válčit a zabíjet americké a ruské vojáky,“ uvedl soud.

Mladík si podle usnesení soudu uvědomoval, že jedná protiprávně. „Věděl, že když tam odjede a pak se vrátí, že by jej pravděpodobně zavřeli asi za terorismus, věděl, že pokud tam odjede a přidá se k Islámskému státu bojovat, je to v České republice nezákonné a mohl by být zavřený,“ píše soud.