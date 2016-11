Český slavík rozdá své ceny v sobotu 26. listopadu. Šance mají i Joakim Brodén nebo Ortel

Matka Joakima Brodéna pochází z Prahy, zpěvák má díky dvojímu občanství i český pas. Jeho nominace je sice překvapivá, ale plně v souladu s pravidly této ankety, řekl ČTK ředitel Českého slavíka Jaroslav Těšínský z agentury Musica Bohemica, která dnes dopoledne nominace zveřejnila.



Se skupinou Sabaton napsal Brodén i píseň Far from the Fame pojednávající o československém letci Karlu Janouškovi. V Británii získal hodnost leteckého maršála a po válce ho věznili komunisté. V letech 1995-1999 byl Brodén klávesistou skupiny Stormwind, než založil skupinu Sabaton, v níž nyní jen zpívá. Začátkem března 2017 představí desku The Last Stand v pražské Tipsport Aréně.

Do „finálové“ šestice nominovaných se do kategorie zpěvaček dostaly v abecedním pořadí Anna K., Monika Absolonová, Lucie Bílá, Ewa Farna, Marta Jandová a Lucie Vondráčková. Mezi zpěváky budou o slavíka usilovat vedle Brodéna i Michal David, Karel Gott, Tomáš Klus, Richard Krajčo a Tomáš Ortel. Ve skupinách jsou v nominacích Chinaski, Kabát, Kryštof, Olympic, Ortel a Slza.

V kategorii Slavíci bez hranic (nejpopulárnější slovenský interpret nebo skupina v Česku) jsou v první trojici Elán, Horkýže slíže a loňský vítěz No Name.

Kontroverzní kapela Ortel, které kritici vyčítají xenofobní texty namířené proti menšinám, se v loňském 50. ročníku stala druhou nejpopulárnější skupinou a její frontman Tomáš Ortel skončil mezi zpěváky třetí. Vyvolalo to spoustu diskusí nejen na sociálních sítích. Odborníci předem upozorňovali na to, že se do hlasování může promítnout vlna strachu z islámu a imigrantů. Už předloni kapela poskočila ze 105. místa na čtvrté. Její lídr označil kritiku kapely za „štvavou kampaň“.

Musica bohemica jako pořadatel ankety si loni nechala vypracovat rozbor právní kanceláře, který však neshledal jednoznačný důvod do hlasování zasáhnout. „To samozřejmě neznamená, že se ztotožňujeme s některými názory prezentovanými v textech, nebo jiných projevech hudebníků,“ uvedla agentura v prohlášení. Podle něj anketa nevytváří populární hudbu, je pouze jejím odrazem a odráží nálady lidí ve společnosti.

Fanoušci mohou hlasovat ještě v kategorii Objev roku. Do ní byli nominováni zpěváci Pekař, Sebastian a Thom Artway. Hlasování ukončí moderátor sobotního večera Ondřej Sokol ve druhé polovině přenosu televize Nova z Hudebního divadla Karlín. Všichni interpreti i kapely budou hrát živě.