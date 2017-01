Český voják dostal vysoké vyznamenání za zneškodnění teroristy při útoku v Mali

Útok teroristů v Mali na hotel Nord-Sud v Bamaku, kde sídlí velitelství operace... | foto: ČTK/AP

PRAHA Český voják dostal ve středu vysoké vyznamenání Evropské unie za to, že při loňském teroristickém útoku v Mali zneškodnil útočníka. Je prvním nositelem této medaile za mimořádné zásluhy (Common Security and Defence Policy Medal for Extraordinary Meritorious Service).

Ve středu to v tiskové zprávě sdělil zástupce vojenského představitele ČR při Evropské unii Ladislav Sekan.

Vyznamenání obdržel četař C. H. ze 44. lehkého motorizovaného praporu za svůj čin z loňského 21. března. Společně s dalšími vojáky bránil hotel v maliském hlavním městě Bamaku, kde sídlí velení výcvikové mise Evropské unie (EUTM Mali) a jehož ochranu mají čeští vojáci na starosti. Za útokem stála skupina ozbrojenců, na hotel přímo zaútočil jeden muž vyzbrojený útočnou puškou AK-47 a granáty. Podle velitele mise Wernera Albla český četař při útoku připravil kulomet ke střelbě, pozoroval situaci a upřesňoval informace s ostatními přítomnými. „Jakmile jeden z útočníků zahájil palbu proti příslušníkům mise, kteří se nacházeli před hotelem, četař C. H. okamžitě zareagoval a zahájil bojovou činnost opětováním palby,“ poznamenal Albl. „Díky jeho rychlé a rozhodné reakci byl útočník neutralizován dříve, než stačil zranit nebo zabít kohokoliv z civilního personálu či vojenských příslušníků mise,“ dodal velitel. Český četař podle Sekana uvedl, že musel při palbě postupovat s maximální opatrností. „Při střelbě jsem se snažil neohrozit odraženými střelami příslušníky druhé jednotky, které útok zastihl ve strážním domku vjezdové brány, za kterou se útočník kryl,“ řekl. Medaili českému vojákovi udělila šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová, při slavnostním ceremoniálu mu ji předal generální ředitel Vojenského štábu EU Esa Pulkkinen. Medaile je podle české armády nejvyšším stupněm uznání pro vojenský i civilní personál, který při misi nebo operaci Evropské unie prokáže mimořádnou statečnost a odvahu. Udělit ji může jen vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.