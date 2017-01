Čeští kuchaři jedou soutěžit v cateringu do Lyonu, už tam uspěli

„Kuchaři Radek David a Jan Horký, kteří jsou letos opět součástí týmu, se již soutěže v Lyonu třikrát zúčastnili, před dvěma lety získali čtvrté místo,“ informoval manažer českého národního týmu Tomáš Popp.



„A dostali ještě zvláštní cenu, a to za jídlo z vepřového masa,“ řekl Popp. Podobný pokrm je na programu i letos. „Funguje to tak, že dostaneme zadání, seznam surovin, ze kterých se musí uvařit. Mezi soutěžními jídly jsou foie gras, tedy zbytnělá kachní játra, zpracovat se musí i celá kachna,“ popisuje zadání soutěže. „Dalšími chody jsou pečená ryba v těstě, tentokrát je to lososovitý pstruh a treska, tradiční francouzské jídlo, které se peče v paštikové krustě a zpracovává se do formy. Následuje trilogie z vepřového masa na závěr jsou tartaletky a dorty, ve kterých musí být použitá hruška a jablko,“ uvedl Popp.

Trilogie z vepřového masa znamená, že se musí použít tři suroviny, vepřové nožičky, vepřová panenka a vepřový bůček - tři druhy masa, a z těch se musí sestavit zajímavý pokrm, říká Popp.

Protože se jedná o soutěž cateringovou, připravuje se prezentace na velkou tabuli, z níž si lidé berou pokrmy třeba při některé společenské události. „První den jídlo připravujeme na lyceu v Lyonu a druhý den se vystavuje na výstavišti. Na místě se dopeče, dosmaží a ukazuje se to porotě,“ říká manažer týmu. Porota ochutná všechna jídla a hodnotí celkový bufet, jak to na ně působí. „Hodnotí se, jak jsou jídla poskládaná, jak to k sobě jde, jak se zachází se surovinami, ale ve Francii je na všech soutěžích vždycky zásadní chuť,“ uvedl Popp.

Součástí českého národního týmu je ještě Martin Svatek, který bude členem poroty International catering cup se koná každí dva roky. „Souvisí to s mezinárodním veletrhem gastronomie Sirha a s nejslavnější světovou soutěží Bocuse d’Or, která se koná o dva dny později. To je vlastně taková kuchařská olympiáda, tam také jezdíme jako národní tým,“ řekl Popp. Před sedmi lety na gastronomické soutěži získal 14. místo kuchař Jan Všetečka, který tehdy vařil v pražské restauraci Kampa Park. Jako první Čech se dostal mezi 24 finalistů v soutěži, která se koná od roku 1987: International catering cup se koná od roku 2008.

Letos soutěží 12 národních týmů, což je maximální možný počet. Velké šance Popp dává kuchařům ze Singapuru, USA či Švýcarska. „A samozřejmě Francouzům,“ uvedl.