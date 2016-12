Čeští šéfové pašeráckého gangu jdou v Belgii před soud. Obchod s lidmi měla vést žena

Zadrželi jsme české pašeráky zapojené do mezinárodního gangu, pochlubil se svým úspěchem na konci loňského listopadu někdejší protimafiánský útvar ÚOOZ.

„Skupina čtyř zadržených Čechů byla mozkem převážně česko-albánské skupiny, která si převozem více 100 lidí na cestě do Velké Británie vydělala přes 500 tisíc eur (v přepočtu zhruba 13,5 milionu korun),“ popsal potom význam české stopy v případu Europol - úřad, který se zabývá potíráním organizované trestné činnosti.

Cílová stanice: Velká Británie

Zmínění členové gangu, který podle Europolu pašoval lidi již od roku 2013, měli najímat nemajetné Čechy a Slováky jako řidiče dodávek, v nichž pašovali migranty po dvou trasách.

Jedna cesta vedla z turecko-řecké hranice přes Belgii do Velké Británie. Druhá začínala na bulharsko-srbském rozhraní a pokračovala přes Česko a Německo do stejné cílové země.

Vyšetřovatelům se podařilo zmapovat celkem 19 převozů, na nichž se podílelo 18 řidičů. V dodávkách z Turecka, Řecka, Bulharska či Srbska zamířilo do Velké Británie více než 100 nelegálních uprchlíků.

Zabavená hotovost v řádech statisíců

Čeští detektivové na případu, který nemá v historii tuzemského organizovaného zločinu obdoby, spolupracovali se zahraničními kolegy ze čtyř zemí. A to už od října roku 2014.

Při razii, během níž byla čtveřice zadržena, zajistili tehdy mimo jiné i hotovost v řádech statisíců. Provedli tři domovní prohlídky na území metropole a v Ústeckém kraji, kromě toho vyslechli dvě desítky osob. Celá akce byla koordinovaná Europolem a probíhala pod záštitou Eurojustu (Evropská jednotka soudní spolupráce - pozn. red.).

PAŠERÁCKÉ TRASY GANGU PODLE EUROPOLU 1. Turecko/Řecko - Belgie - Velká Británie

2. Bulharsko/Srbsko - Česko - Německo - Velká Británie

Podle zjištění serveru Lidovky.cz, který ke kauze shromáždil podrobnosti, nyní čeká čtveřici Čechů první soudní jednání. „Trestní řízení bylo předáno do zahraničí, konkrétně do Belgie. Podle našich informací by měl soud začít 5. prosince 2016,“ potvrdil informaci mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Mozkem mezinárodní skupiny pašeráků obchodujících s lidmi měla být podle informací z policejních a justičních kruhů žena. Právě tu belgičtí detektivové, kteří dozorovali vyšetřování, viní hned z několika trestných činů. Podle zdroje serveru Lidovky.cz z justičních kruhů je skupina kromě pašování lidí podezřelá také z obchodování s lidmi.

„Jde o kriminální organizaci, legalizaci výnosů trestné činnosti, převážení mladistvých osob a poslední trestný čin nazvaný jako ‚znalost okolností‘,“ předčítá z belgických paragrafů mluvčí Krajského soudu v Plzni David Ungr.

V organizaci ženě nicméně pomáhala trojice čtyřicátníků – Petr K., Zdenko G. A Ivan G. Česko o jejich vydání rozhodlo už na začátku loňské roku. Také u ženy, jejíž jméno žalobci i policie úzkostlivě tají, už nic nebrání trestnímu stíhání.