Mynář mě našponoval a Ovčáček byl poslední kapka, vysvětluje pořadatel party na Hradě

Kvůli organizace party měl Horký v úterý dopoledne na Pražském hradě první oficiální schůzku. Podle svých slov má z ní dobrý pocit, prý by nic nemělo bránit v jejím uspořádání. Předběžným termínem by mohlo být 1. září.

„Já se tam chystám uspořádat akci, která bude důstojná Hradu a místo, které mám v úctě, nedehonestuje. Věřím, že tím pádem není nejmenší důvod, aby tuto akci kdokoliv zakázal,“ říká v rozhovor pro Lidovky.cz dokumentarista.

Lidovky.cz: Jaký je hlavní motiv akce, kterou jste nazval Mýdlo na Hradě? Založil jste kvůli tomu i stejnojmennou stránku na sociální síti Facebook, který vám s pořádáním večírku pomoci.

Hlavní cíl je udělat pěkné, příjemné setkání. Když se podívám na ceny vstupenek na festivaly, tak bych byl rád, aby poměr nákladů na osobu reflektoval program. Každá debata nemusí začínat fackou. A jestliže mě na začátku pobouřilo, že se tam pořádají narozeniny hradních funkcionářů, tak správná odpověď podle mě není přijít a protestovat proti tomu. Pro mě je přirozenější si říci, že když oni tvrdí, že to je pro každého, tak si to pojďme vyzkoušet, jestli nám náhodou nekecají.

Lidovky.cz: Takže impulsem pro vaše rozhodnutí takovou akci pořádat byla oslava narozenin, jíž se v červnu zorganizoval šéf Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář?

Jako první mě lehce rozehřál pan Nejedlý (poradce prezidenta Martin Nejedlý, který na Pražském hradě slavil své 50. narozeniny loni, pozn. aut.), pan kancléř to pak šponoval a rozhodující spouštěcí kapkou byla reakce pana Ovčáčka, že si to tam může udělat každý. Psal jsem mu i mail. On byl první, koho jsem kontaktoval. Musel jsem mu dát vědět, že to není žádná akce proti němu.

Lidovky.cz: Čím vás vlastně pan kancléř našponoval?

Živím se tím, že už zhruba 25 let cestuji po světě a točím o tom dokumentární filmy. Tak jsem byl na několika rodových místech různých kmenů a to je vždy místo, které si všichni členové kmene nesmírně váží. Rozhodně nehrozí, že by tam pořádali osobní mejdany. A já vnímám Pražský hrad jako určité kmenové místo naší republiky. Mám v úctě jednak tu stavbu, vždyť je to největší hradní komplex na světě, jednak jsou tam hrobky významných rodů naší země. Myslím si proto, že tam taková akce správně být nemá. A když jsem o tom slyšel, měl jsem pocit, jako kdybych byl domorodec v Amazonii a nějaký člen kmene mi tam hopsal po rodové louce. A jakmile zaznělo vyjádření pana Ovčáčka, že to není nic zásadního a že to tam může dělat kdokoliv, řekl jsem si, že to asi chápu blbě, že to naši představitelé chápou jinak, a tak jsem to chtěl zjistit.

Lidovky.cz: Jaké to vaše zjištění zatím je?

Mé zjištění zatím je, že to je opravdu otevřené. Nevím, jestli úplně komukoliv, ale například zatím pro mě a tu skupinu na Facebooku to otevřené je. Já se tam chystám uspořádat akci, která bude důstojná Hradu a místo, které mám v úctě, nedehonestuje. Věřím, že tím pádem není nejmenší důvod, aby tuto akci kdokoliv zakázal.

Lidovky.cz: Vy jste měl v úterý kvůli této akci první oficiální schůzku na Pražském hradě. Můžete po ní říct, zda skutečně bude mýdlo na Hradě?

To ještě není jasné, protože na schvalování je třeba počítat minimálně dva týdny, spíš možná i měsíc. Takže definitivní rozhodnutí musí teprve zaznít. Ale jestli se ptáte na mou vůli, tak tam se nic nezměnilo. Prostě pořádám mýdlo na Hradě a budu v tom pokračovat dál.

‚Po schůzce na Hradě jsem optimisticky naladěný‘

Lidovky.cz: Co tedy schůzka přinesla?

Přinesla několik velmi důležitých prvků. Jeden z nich je, že jsem si prohlédl prostory, kde by to mohlo probíhat. Já jsem zastáncem Jižních zahrad, ale byl jsem se podívat i v Královských zahradách, kde jsou teď shakespearovské slavnosti. Nicméně asi bych se držel Jižních zahrad. Velmi důležité je, že jsem přesně viděl, jak veliký je prostor, který je k pronájmu, a on je relativně malý. Takže posunuje se moje snaha udělat to jako akci pro 500 lidí. Dále jsme se bavili o tom, jaký program bychom tam mohli dělat. Že tam nemůže být bigbítová tancovačka, to bylo jasné od samého začátku. Teď jsem zase v těchto informacích o kousek dál, měla by to být komornější akce. Ale to vůbec neznamená, že by měla být nezajímavá.

Moderátor, cestovatel a dokumentarista Petr Horký.

Lidovky.cz: Čím bude vaše akce zajímavá?

Mám už několik nápadů i nabídek v rámci facebookové skupiny, kdo by ten program mohl zdobit. Je to zajímavé. Další důležitá věc je, že celý Hrad je památka. V Jižních zahradách je opravdu každý kousek dlažby památkou. Pokud se na to vylije třeba červené víno, tak se to musí restaurovat, a to je nákladná komplikovaná věc. Což znamená zajistit kvalitní ostrahu, už jsem kvůli tomu v jednání s několika společnostmi, které se mi ozvaly, že by chtěly dát k dispozici své služby za bazálních podmínek. Jednal jsem také s pojišťovacím makléřem, se kterým spolupracuji na podobných akcích. Také si myslí, že by to mělo mít řešení. Já si hodně slibuji od té facebookové skupiny, která roste.

Lidovky.cz: S kým jste vlastně na Hradě v úterý jednal?

Jednal jsem s představitelkou oddělení marketingu, u které se normálně domlouvá pronájem, když jakákoliv firma nebo jakýkoliv pořadatel tam chce cokoliv udělat.

Lidovky.cz: Jak byste tedy shrnul úterní setkání, jaký je z něj výstup?

Po této schůzce jsem optimisticky naladěný. Neviděl jsem tam žádnou nepřekonatelnou překážku, naopak všechny požadavky mi připadají naprosto logické. A vzhledem k tomu, že jsme na Pražském hradě, kulturní památce, sídle našich králů, tak to všechno do sebe zapadá. Já jsem přesvědčen, že není nic, co by mělo bránit tomu, aby se akce podařila. Co bude klíčové, je schvalovací proces, který prochází přes různé odbory Hradu včetně prezidentské kanceláře.

VIDEO: Uzavřená oslava. Zemanův poradce slavil padesátku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lidovky.cz: V čem přesně schvalovací proces spočívá?

Já na základě této schůzky připravím rozvrh, kde by co v rámci toho prostoru mělo být umístěné, počet lidí, program a jak si to celé představuji. Udělám tedy jakýsi projekt toho dne. Tento projekt pak odešlu na oddělení marketingu, oni to předají na další odbory Hradu, které to schvalují. Na závěr by to mělo skončit v prezidentské kanceláři. A pokud se na všech těchto instancích vyjádří kladně, nebo mě případně pozvou, abych něco pozměnil, tak už by nám nemělo nic bránit v tom, abychom si uspořádali Mýdlo na Hradě.

Lidovky.cz: Takže zásadní je razítko od pana kancléře Mynáře, on bude mít poslední slovo?

Já si myslím, že jakýkoliv z těch štemplů je kritický. Nemusí to být pan kancléř, může to být kdokoliv z jakéhokoliv odboru Hradu, kdo řekne, že je proti. Pak to zase budu řešit, pozměním projekt, aby nějakým způsobem fungoval. Tady je důležité říci, že přístup lidí z Hradu je stále velmi korektní a profesionální. Já se snažím také vystupovat korektně a profesionálně. A tím pádem nevidím důvod, proč by se to nemělo podařit.

Lidovky.cz: Jak jste naznačil délku toho schvalovacího procesu, tak mi vychází, že definitivní rozhodnutí by mohlo padnout během srpna, je to tak?

Vypadá to tak, termín na akci byl tedy asi byl v září. Říkám si třeba, že zahájit školní rok mýdlem na Hradě by bylo úplně skvělé. 2. září je sobota, bylo by to bezvadné, úplně přirozeně se to nabízí. Mohlo by být i hezky, bude po prázdninách, ale to je zatím první můj tip. Chci se na tom domlouvat v rámci skupiny. Mám i představu o vystupujících. Budu to tedy plánovat i tak, aby ti vystupující, které bych tam rád měl, měli čas a i pro ně to byla veselá a důstojná akce.

Podle Horkého bude akce apolitická, ale Mynář může přijít

Lidovky.cz: Můžete nastínit obrysy programu?

Chtěl bych, aby tam byla hudba i jiné formy zábavy. Víc ale s dovolením neřeknu. Já už z expedic, když jedu kamkoliv do světa, jsem naučený, že když se to řekne dopředu, tak se to zakřikne. Ale chtěl bych, aby tam byla hudba, mluvené a i herecké slovo. Ale uvidíme, jak to bude s časem a kapacitami účinkujících, které bych rád viděl.

Lidovky.cz: Jestli jsem to z vašich vyjádření z předchozích dní pochopil správně, jde o čistě apolitickou akci, že?

Přesně tak. Platí, že pořádám nepolitickou akci. Nebude tam mluvit žádný politik. Kdyby chtěl nějaký politik přijít, pokud splní podmínky, které se týkají kohokoliv v rámci skupiny, tak tam bude vítaný. Ale na podiu k mikrofonu žádný politik, i kdyby to byl můj kamarád, a já mu stokrát fandil, nebo to byl můj nepřítel, prostě nesmí. Toto je pravidlo, které chci dodržet.

Lidovky.cz: Také jste zmínil, že rozpočet odhadujete na zhruba 400 tisíc. Z čeho jste při tomto odhadu vycházel?

Když to zkusíme spočítat, tak 180 tisíc plus DPH stojí pronájem prostor. Nějakým způsobem by měla být připravena i mokrá varianta, dále by tam měla být ostraha a měl by tam být hlavně program, takže ono se to patrně směrem k této částce posouvat bude. Co mám zkušenost z podobných akcí, když pořádáme ve Zlíně festival Neznámá země, tak takhle bych odhadoval, že by se ta částka mohla pohybovat. Jakmile poskládáme program, rozpočet zveřejním a každý se na to bude moci podívat.

Dokumentarista, cestovatel a moderátor Petr Horký (* 1971) proslul v 90. letech jako moderátor České televize, kdy uváděl soutěže Oáza, Hip Hap Hop či Pyramida, moderoval také Studio 6.

Jeho hlavní profesní náplní je však dokumentární činnost, je autorem desítek cestopisných dokumentů. Natáčel mimo jiné Reinholdem Messnerem, Arthurem C. Clarkem či Thorem Heyerdahlem.

Navštívil desítky zemí světa, stanul na severním pólu, přešel Grónsko z východu na západ či se svou expedicí nalezl dvě potopené lodě v severním teritoriu Malediv.

Lidovky.cz: Na rozpočet se vám složí lidé, kteří tam hodlají dorazit, říkám to správně?

O tom je od začátku. Úplně můj první status, který jsem dal na Facebook, abychom se na to složili a udělali si mejdan na Hradě. Právě pan mluvčí Ovčáček v reportáži řekl, že si myslí, že by se například novináři mohli složit a udělat si pěkné setkání. Tak jsem si řekl, že se to určitě netýká jen novinářů a že bychom se tam mohli složit i my filmaři, lidi jako já a vlastně všichni, kdo se dají přes Facebook dohromady.

Lidovky.cz: Jak se při pořádání této akce hodláte postavit k těm, kteří za to vlastně mohou. Tedy k panu Mynářovi, Nejedlému a Ovčáčkovi, pozvete je?

Já zvu všechny. Původně jsem na Facebooku udělal pozvánku pouze pro své přátele, kteří jsou na mé osobní stránce. A když jsem uviděl, jak to rychle běží nahoru, tak jsme si řekl, že udělám skupinu. A když jsem viděl, jak to rychle roste i tam, tak jsem si řekl, že akce bude otevřená všem. Ale protože ji pořádám já, tak tady neplatí žádná demokracie. Naopak přísně tyransky řeknu, jaká jsou pravidla. A kdo chce za těchto pravidel přijít, tak ať přijde. Jedno z těch pravidel je, že to nebude politický mítink. To už teď pro spoustu lidí znamená, že to bude nuda. Jiná skupina lidí se bude třeba těšit na bigbítový koncert, ten já ale nedělám. Tito lidé také můžou jinam. Ale i tak věřím, že se najde 200 lidí, kteří řeknou, že dají dva tisíce korun, sejdou se a udělají si hezkou akci.

Lidovky.cz: Zajímá vás, co si o vaší iniciativě pan Mynář a spol. myslí?

Když řeknu, že mi to je jedno, tak to zní nehezky. Ale nepotřebuji vědět, co si o tom myslí. Nedělám protest proti nim, já jsem je jen chytil za slovo a pořádám akci. A očekával bych, že by si o tom mohli myslet něco ve smyslu proč ne, ať si tam pořádá co chce, pokud splní pravidla stanovená Hradem. Je to na nich. Mně se asi nejvíc líbí, když se k tomu nikdo nevyjadřuje. My si prostě děláme svou akci. Ono to ani není nic víc, ani nic míň.