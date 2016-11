ČEZ neodloží termín podání nabídek koupi bytů v Písnici, dementoval slova radního

Informace je podle něj uvedená v dopise, který měl dorazit starostovi Libuše Jiřímu Koubkovi (TOP 09). Zastupitelé, kteří o Písnici jednají už od čtvrtka, dopoledne jednání přerušili do doby, než dopis dorazí. Starosta Koubek potvrdil, že ve 12:10 dopis dostal, ale ještě ho nestihl přečíst.



Současný termín pro přihlášení do veřejné soutěže o 700 bytů je do příštího pátku. ČEZ chce prodat přes 700 bytů jako celek za nejvyšší nabídnutou cenu. Odhadní je 1,2 miliardy korun. Libuš, pod kterou Písnice spadá, dřív účast v tendru odmítala.

Rada v úterý schválila nabídku městské části Praha-Libuš na bezúročnou půjčku splatnou 20 let. Její výši rada nijak neomezila, aby se městská část mohla zapojit do veřejné soutěže. Nabídku by ale musela podat do příštího pátku, což podle starosty Koubka nelze stihnout. Dále nechce městskou část tímto předlužit.

Koubek i opozice v pražském zastupitelstvu tvrdí, že by byty místo městské části mělo nakoupit hlavní město Praha. Dopoledne to navrhovala i radní Jana Plamínková (STAN) z koaliční Trojkoalice.

Soubor panelových domů s celkem 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Celková podlahová plocha bytů je přes 54 000 metrů čtverečních. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Iniciativa nájemců bytů apelovala na ČEZ i na vládu, byty chtěly odkupovat jednotlivě.