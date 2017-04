ČEZ zvolí mezi Babišem a Tykačem. A EU pokračuje v tažení proti Orbánovi

Zasedne dozorčí rady energetické společnosti ČEZ. A měla by řešit prodej hnědouhelné elektrárny Počerady společnosti Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače.

A s největší pravděpodobností to bude nervózní jednání. V miliardové hře jsou velké tlaky. Tykač nabízí za jednu z největších hnědouhelných elektráren v Česku přes 4,5 miliardy a elektřinu pro ČEZ za výrobní náklady až do roku 2023, což by mělo ušetřit polostátní firmě další miliardy.

Tykač na prodej tlačí, rozhodnutí požaduje do konce dubna. Jenže proti prodeji se vyslovil ministr financí Andrej Babiš, proti prodeji je minoritní akcionář ČEZ a analytik J&T Michal Šnobr, proti jsou ekologové (ti chtějí elektrárnu zavřít). Nebude to lehké rozhodování.



Maďarský premiér Viktor Orbán a americký miliardář George Soros.

Vrcholní představitelé Evropské unie tlačí maďarského premiéra Viktora Orbána do kouta. Po středečním emotivním projevu Guye Verhofstadta, bývalého belgického premiéra a předsedy Aliance liberálů a demokratů pro Evropu v Evropském parlamentu, který Orbánovi vmetl v Bruselu, že zavléká Maďarsko zpátky do komunismu a přirovnal ho k Brežněvovi, se dnes setká předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker s americkým miliardářem maďarského původu Georgem Sorosem. S finančníkem, jehož školy Orbán v Maďarsku nechce a nazývá ho spekulantem, se setká i eurokomisařka pro spravedlnost Věra Jourová.

Do kin přijde první film z trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scenáristy Petra Jarchovského. Do konce roku budou uvedeny i zbývající dva filmy trilogie, jež dějově předchází slavnému snímku Pelíšky. Duo Hřebejk-Jarchovský hovoří o životním díle.



Pokračuje soud v projednávání kauzy údajného zneužití Vojenského zpravodajství, která vedla k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Obžalobě čelí Jana Nečasová (dříve Nagyová) a trojice zpravodajců.

Vladimír Šmicer, vítěz Ligy mistrů z roku 2005 s Liverpoolem, představí odpoledne v Praze pohár pro vítěze Ligy mistrů. Jelikož se nedá předpokládat, že by český klub tuto trofej v nejbližších 50 letech získal, jedná se o zajímavou příležitost podívat se na jednu z nejcennějších fotbalových trofejí.



Proběhne poslední rozloučení s mistrem světa z roku 1949 a členem Síně slávy českého hokeje Augustinem Bubníkem.