'Chceš-li změnit k lepšímu svět, začni sám u sebe,' říká členka zednářského řádu

LN: Jak by jste chrakterizovala liberální zednářskou větev, kterou zastupujete? Jaká je její nosná myšlenka?

Jako svobodomyslné, skutečně – nejen proklamativně – tolerantní společenství, zahrnující do pojmu rovnost i rovnocenost pohlaví a nedpodmiňující členství vírou v Boha. Deklarovanou hlavní myšlenkou je „volnost, rovnost, bratrství“, za nosnou myšlenku lze brát spíše méně známé „Chceš-li změnit k lepšímu svět, začni sám u sebe“.

LN: Co myslíte, že je největším přínosem lóže, které jste členkou?

Za přínos pokládám především založení liberálního smíšeného zednářství v Česku. Umožňuje vstup do Řádu i ženám a tím i novému, poněkud odlišnému, přístupu ke svobodnému zednářství. Mimo jiné skýtá možnost aplikovat „rovnost“ a „toleranci“ v praxi.

Lóže svoji vzdělávací i osvětovou i didaktickou složku zpřístupňuje veřejnosti, ať už v literatuře či na webových stránkách. Pro členy lóže je duchovní rozvoj prioritou, podmiňující úspěšné zvládání ostatních záměrů.

LN: Mělo by zednářství zůstat v současném stavu nebo má před sebou nějaké výzvy?

Nic rozumného a životaschopného nemá ustrnout v jednom – byť sebedokonalejším – stavu. Výzva pracovat ve prospěch lidstva má trvalou platnost, ale málokdy v historii byla aktuálnější a potřebnější než dnes. Čím víc lidí si osvojí pracovní metody svobodných zednářů a přijme jejich zásady za své, tím větší je naděje na překonání chaosu a dosažení určité rovnováhy života na Zemi.

LN: Jak probíhají setkání zednářů? Uplatňuje se tam hierarchie?

Liberální zednářství je společenství lidí, kterým není lhostejný stav světa, a kteří při úsilí o jeho zlepšení vycházejí ze zdokonalování sebe samých. To probíhá na úrovni rituální, kde si zednář osvojuje symbolický jazyk a prohlubuje porozumění rituálům. Témata probíraná na pracích jsou trojího druhu: zednářská, obecně vzdělávací a didaktická. Provozní úroveň zahrnuje administrativní a společenskou část.

LN: Jaké hodnoty liberální zednáři u nových členů hledají? Vznikne mezi členy lóže často životní přátelství?

Zednář musí být ochoten učit se novým věcem, mít schopnost naslouchat, vlastní sebeúctu podmiňující to, že své závazky bude brát zodpovědně. Musí mít možnost disponovat se svým volným časem, být finančně nezávislý, mít trpělivost a potřebu duchovního růstu.

Ze členů lóže, kteří vytvrali dostatečně dlouho, se stávají přátelé poměrně často. Není to však smyslem svobodného zednářství. Ten kdo by vstupoval do lóže veden jenom úmyslem najít tam přátele nebo partnera (ať už obchodního nebo životního) by nevolil správně. Byl by zklamán a zklamání by to bylo i pro ostatní.

LN: V posledních letech se rozvinuly různé nové duchovní či společenské proudy. Jak se k nim liberální zednáři staví?

Svobodné zednářství nezvarhuje žádný z duchovních proudů, pokud se s ním důkladně neobeznámí. Naopak vždy čerpalo z mnohých důchovních zdrojů. Avšak například pravicový extrémismus je pro liberální svobodné zednáře nepřijatelný.

LN: Co je vaším životním cílem a smyslem života?

Žít v souladu s okolím, pracovat s radostí a zaujetím. Poskytovat pomoc těm, kteří to zasluhují a usilovat o porozumnění lidem a hledat smysl „ztraceného symbolu“.