Chcete hrad? Jeďte do Provence! Na prodej je i Rockefellerův dům a vila Bardotové

PAŘÍŽ/NEW YORK Světové realitní agentury nabízejí v letní sezoně skvosty: tisíc let starý provensálský hrad, dům bankéře Rockefellera, či luxusní středověká rezidence Brigitte Bardotové půl hodiny od slavného letoviska v Cannes.

„La Barben je nejpitoresknější a nejstarší hrad Provence,“ napsal kdysi slavný francouzský malíř Marius Granet, který ve středověké pevnosti, staré více než tisíc let, opakovaně pobýval. Nyní je památka ležící mezi městy Salon-de-Provence a Aix-en-Provence na prodej.

Zájemci si podle francouzského serveru BFMTV musí připravit 15 milionů eur (asi 400 milionů korun). Částka nezahrnuje nábytek, který lze zakoupit také, cena však zatím nebyla stanovena. Hrad prodává realitní odnož známé aukční síně Sotheby’s.

Byl postaven v 11 .století jako obranná pevnost, časem se z něj ale stalo místo, kam jezdili lidé odpočívat. V Barbenu se můžete i ubytovat – za základní dvoulůžkový pokoj zaplatíte od 150,– do 190 eur (3900,– až 4900 korun), apartmá pak stojí od 250,– do 270 eur za noc (6500,– až 7000 korun).

Realitní kancelář upozorňuje na „magické výhledy na zelenající se údolí“, které La Barben nabízí. Nový majitel získá 5185 metrů čtverečních, na nichž leží hrad a přilehlé budovy. Pevnost má celkem šest desítek místností, každá z nich má svoji specifickou architekturu a dekorace. K vidění tak jsou přepychové stropy ve francouzském stylu ze 17. století, salon, jehož stěny pokrývají malby představující Versailles, nebo velký sál vyzdobený vzácnými kožešinami z roku 1680, které se sem dostaly ze zámku Vauvenargues, později patřícímu Pablu Picassovi, upřesnil šéf francouzské pobočky Sotheby’s International Reality Alexander Kraft. Vedle samotného hradu jsou unikátní i tamní zahrady rozkládající se na 300 hektarech okolní půdy. Jejich autorem by měl být André Le Nôtre, slavný zahradník „krále slunce“ Ludvíka XIV.

První zmínky o hradu pocházejí z roku 1064 z opatství svatého Viktora z Marseille, tehdejšího majitele pozemků. Hrad patřil v minulosti například králi Renému, který ho v roce 1439 předal rodině Forbinů, jež ho vlastnila následujících pět století. V roce 1963 prodali La Barben zemědělskému inženýrovi Andrému Ponsovi, který ho o dva roky později otevřel veřejnosti. Dnes v něm žije jeho nejstarší dcera s manželem, oba sedmdesátníci.

Rockefellerovo za 760 milionů, Bardotové za 125 milionů

Slavné budovy nabízejí i za Atlantikem. Realitní kancelář Brown Harris Stevens prodává v New Yorku čtyřpatrový cihlový dům, v němž žil dlouhá léta legendární bankéř a filantrop David Rockefeller s manželkou Peggy. Bankéř zemřel letos v březnu ve věku 101 let, jeho manželka o 21 let dříve. Dům je k mání za 32,5 milionu dolarů (asi 760 milionů korun).

Aukční síň Christie’s pak bude na jaře 2018 nabízet osobní uměleckou sbírku Rockefellerových, v níž nechybějí obrazy od Paula Cézanna, Pabla Picassa či Henriho Matisse, stejně jako čínský a evropský porcelán z 18. století.

Dům s vnitřní plochou 908 metrů čtverečních byl postaven roku 1924 v dnešní čtvrti Upper East Side. Nový majitel bude moci využít hned osmi ložnic i koupelen, velká okna přivádějí do domu hodně denního světla. V přízemí se vedle prádelny skrývají i dva trezory – na víno a cennosti.

Za zhruba 5,65 milionů dolarů (zhruba 125 milionů korun) se prodává i bývalé letní sídlo sexsymbolu padesátých a šedesátých let, Brigitte Bardotové. Vilu v kopcích nad Francouzskou riviérou koupila po rozvodu s režisérem Rogerem Vadimem ještě před dovršením třicítky. Povídá se, že chtěla původně koupit jinou rezidenci u St. Tropez, ale matka ji přesvědčila, aby dala přednost domu u vesničky Peymenaide nad Cannes.

Kamenná usedlost o ploše 600 metrů čtverečních se 14 ložnicemi, dvěma bazény, vinnými sklípky, olivovým hájem a třemi vinicemi, se datuje až do 13. století. V současném stavu je vila od roku 2011, kdy aktuální majitelé skončili s rozsáhlou rekonstrukcí. V interiéru vyniká například originální krb z doby vlády krále Ludvíka XIV. v 17. století. Zájemci se přesto zatím nehrnou, dům je v nabídce realitní společnosti Beauchamp Estates několik let.