Ten chlap tvrdí, že má bombu. Chceme pyrotechniky a protiteroristickou jednotku, žádal polský pilot Prahu

Server Lidovky.cz se rozhodl závěrečnou dramatickou část letu aspoň částečně „zrekonstruovat“ podle komunikace s pražským letištěm (frekvence APPROACH, PRAHA RADAR a TOWER, RUZYNĚ TOWER), tak jak ji zachytil web LiveATC.net a radarového sledování letu na Flightradar24.com.

Boeing 737-8AS, registrační číslo SP-ENO, vystartoval z Las Palmas do Varšavy v 16:18. Let polské společnosti Enter Air měl označení ENT1536. V 16.40 vystoupal nad oceánem do letové hladiny 36 000 stop (10 973 metrů). V 18.45 stoupnul před španělsko-francouzskými hranicemi na 38 000 stop, v 19.53 nad Švýcarskem na 39 000. Když minul boeing Mnichov ve 20.17, začal klesat. Zatím není jasné, zda se posádka právě krátce předtím dozvěděla o muži hrozícím bombou.

Českou hranici překročil polský stroj ve 20.30 ve výšce okolo 8000 metrů. Radar v Praze let ENT1536 kontaktoval poprvé po 20:32. „Praha Radar, dobrý večer, klesáme...“ Pak následovaly technické údaje o letu. „ENT1536, dobrý večer, tady Praha Radar. Klesejte na hladinu 130,“ odpovídal anglicky český řídící.

Dostal jsem informaci, že muž mluví o bombě?

Okolo 20:35 se uskutečnila další komunikace. „Tady Praha Radar. Už jsme kontaktovali policii, letiště je v pohotovosti. Požadujete plnou pohotovost?“ ENT1536: „Ano, plnou pohotovost. A požadujeme pyrotechniky a protiteroristickou jednotku, prosím.“



Dispečer měl o pár sekund později další otázky. „Ano, a až budete mít čas, řekněte nám, kolik máte na palubě lidí, zbývajícího paliva a zda vezete nebezpečné látky.“ Odpověď přišla téměř okamžitě. „160 plus 2 a šest členů posádky. Žádné nebezpečné látky.“ Praha se ptala dál. „A zbývající palivo?“ ENT1536: „Zbývajícího paliva je 5,6 tuny.“



Praha Radar: „Rozumím, 5,6 tuny paliva. Plná pohotovost a pyrotechnici budou připravení.“ ENT1536: „Děkuji moc za spolupráci,“ poděkoval okolo 20:36 polský pilot.

Krátce na to měl zřejmě pocit, že musí svému protějšku v Praze svoji neobvyklou situaci ještě lépe vysvětlit. „Takže... Ten chlap tvrdí, že má bombu. Proto jsme vyhlásili pohotovost...“ Dispečer se zeptal, zda může pilot zopakovat poslední část. „Dostal jsem informaci, že muž mluví o bombě?“ ENT1536: „Ano, to můžu potvrdit. Tvrdí, že má bombu, proto požadujeme zásah bezpečnostních složek.“

„Ano, rozumím,“ pravila Praha.

Máme tu nouzový provoz

Jiné letadlo se po pár sekundách ptalo dispečera, zda let, který vyhlásil Mayday (mezinárodní signál pro stav nouze – pozn. red.) míří do Prahy. „Ano, jsou odkloněni do Prahy. Budou na přiblížení k přistání za šest sedm minut. Očekávejte pak zpoždění.“ Věž poté instruovala onen let, že budou před přistáním vyčkávat.



Po 20:37 udělila Praha Radar ENT1536 další letové instrukce. Poté začal dispečer dávat informace a příkazy o vyčkávání dalším letadlům, která chtěla v Praze přistát. „Pokud dobře rozumíme, tak není jasné, jak dlouhé bude zdržení?“ ptal se další z vyčkávajících pilotů. „Ano, máme tu nouzový provoz,“ konstatoval krátce dispečer. „Ano, slyšeli jsme,“ dodal pilot. Podobně probíhala i komunikace s dalšími letouny.

Okolo 20:45 přišel jiný dotaz jednoho z pilotů, kteří chtěli přistát. „Nevíte, zda bude ten letoun, který vyhlásil nebezpečí, schopen dnešního večera opustit ranvej?“ Z Prahy se mu dostalo ujištění, že očekávají, že přistávací ranvej opustí. „Takže až opustí ranvej, budeme moci pokračovat v přistání?“ pokračoval pilot ve „vyzvídání“. „Ano, v to doufáme,“ dodala Praha Radar. „Díky!“ smál se pilot.

Okolo 20:47 byl polský boeing zhruba 6 mil (cca 9,6 kilometru) vzdálen od přistávací dráhy letiště Václava Havla. O minutu dříve již dostal povolení k přistání. Pilot si vyžádal naváděcí automobil „follow me“. Věž ho informovala, že záchranné složky jsou již na svých místech.

Dráhy se dotkl ve 20.49

ve 20:48 později informuje Praha Radar jiné letadlo, že letoun „v ohrožení“ už jde na finále – tedy na závěrečnou část přistání. Boeing 737 střed Prahy obletěl okolo letiště Kbely, nad Přezleticemi zabočil vlevo, krátce nato následovala další levá zatáčka směrem k letišti. Horoměřice přeletěl let ENT1536 ve 20.48 ve výšce 465 metrů. O minutu později dosedl na ranveji Letiště Václava Havla.



Dispečeři pak letoun poslali pojíždět po drahách na staré ruzyňské letiště, zastavil tak až o 12 minut později, ve 21.01. Okolo 20.56 už Praha Radar hlásila dalším letadlům, že polský stroj je už mimo hlavní ranvej, ale že čekají na pokyn hasičů, až bude oblast bezpečná.



Na starrém ruzyňském letišti obklopily stroj automobily hasičů a policistů. Posádka letounu pak dala policii vědět, v jaké části stroje se nachází muž, který hrozil bombou. Podle serveru AKTU.cz mělo jít o zhruba šedesátiletého Poláka. Podle ministra vnitra Milana Chovance „ten člověk nebyl kontaktní, nechtěl spolupracovat.“

Zásahová jednotka cizinecké policie sloužící na letišti vnikla do letounu s pomocí hasičské plošiny. Policisté pak Poláka zpacifikovali za pomoci donucovacích prostředků. Nikdo nebyl zraněn, cestující byli jen nervózní. Podle Chovance na místě byla i URNA - Útvar rychlého nasazení. Zatím není jasné zda a z čeho bude Polák obviněn.

Všichni cestující, většinou Poláci, byli z letadla evakuováni, prošli pasovou a celní kontrolou. Potom začala pyrotechnická prohlídka celého letadla, které měla trvat několik hodin.

Pokud půjde všechno dobře, mohl by letoun i s cestujícími do Varšavy odletět v ranních či dopoledních hodinách.



Poslední nouzové přistání letadla v Praze kvůli hrozbě od pasažéra na palubě se odehrálo před deseti lety, 26. prosince 2006. Letadlo z Moskvy do Ženevy tehdy v Praze přistálo kvůli chování Rusa Jevgenije Rotshteina, který tehdy měl příjmení Dogajev. Posádka se na základě jeho výhružek obávala, že má u sebe výbušné zařízení nebo jinou nebezpečnou věc. Za ohrožení letadla v Česku dostal nepodmíněný trest 2,5 roku vězení. U soudu se hájil, že jen vedl opilecké řeči, které nemohly reálně ohrozit bezpečnost nebo provoz letadla.