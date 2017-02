Agentem na zkoušku? BIS nabízí poprvé v historii studentské stáže

„Nechceme sedět s rukama v klíně, a jen čekat, kdo se přihlásí. Volíme aktivní přístup. Smyslem a cílem pro nás nového kroku, kterým o malý, ale přece jen zřetelný kousek vstoupíme mezi veřejnost, je snaha posunout hledání nových, perspektivních lidí na kvalitativně vyšší úroveň,“ odůvodňoval projekt šéf tajné služby Michal Koudelka s tím, že zároveň plní přání vysokým školám, které se na ně se zájmem v posledních měsících obracely.

Šéf tajné služby BIS Michal Koudelka.

Navazování kontaktů s posluchači univerzit a jejich prohlubování během studia je přitom už roky běžným a přínosným prvkem u zahraničních zpravodajských služeb „Studenty, kteří jsou dobří, tam vedou po celou studia a pakliže chtějí, mají šanci. Takhle je to myšlené i u nás. Až ti lidé dokončí vysokou školu a budou mít zájem, mohou k nám odejít,“ řekl mluvčí Jan Šubert na adresu studentů, kteří v rámci praxe získají přehled o aktuálních bezpečnostních hrozbách.

Stáž bude probíhat od pondělí 15. do pátku 19. května 2017 v prostorách Bezpečnostní informační služby (BIS) v Praze. Rozhodně nejde o to, že by si snad vysokoškoláci v reálných situacích a operacích naostro osahávali a zkoušeli zpravodajské řemeslo. Studenti, kteří splní naše požadavky a projdou sítem poměrně náročného výběru, si vyberou jednu ze čtyř oblastí,“ uvedl Koudelka.

Bezpečnostní informační služba (BIS) BIS je česká státní zpravodajská služba, která získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace , které se týkají terorismu, bezpečnosti nebo významných ekonomických zájmů státu, činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území, záměrů nebo činů mířících proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR, extremismu, organizovaného zločinu a terorismu, ohrožení, utajovaných informací, kybernetické bezpečnosti.

Za činnost BIS odpovídá Vláda České republiky, která rovněž koordinuje její činnost.

Věnovat se budou moci terorismu, právu, informačním technologiím nebo kybernetické bezpečnosti.



Esej a motivační dopis podmínkou

Na dané téma navíc musí vypracovat odbornou esej, kterou je společně s motivačním dopisem a životopisem nutné zaslat s přihláškou. „Pod dohledem našich důstojníků se pak budou zvolenému tématu věnovat podrobně, do hloubky a v detailech, z mnoha různých úhlů a v kontextu současného stavu světa,“ dodal Koudelka.

Každý z uchazečů musí vedle vypracování zmíněných dokumentů splnit rovněž základní požadavky. Měl by být trestně bezúhonný, mít české občanství a studovat alespoň 3. ročník bakalářského nebo libovolného ročníku navazujícího magisterského programu. Přihlášky lze zasílat až do začátku března.