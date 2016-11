Izrael blokuje porno. Kdo ho chce sledovat, musí žádat poskytovatele o povolení

V úterý jednomyslně blokaci schválila speciální Izraelská ministerská komise pro legislativu, která jej poslala do Knesetu. Izraelský parlament pak zákon ve středu schválil. Vyslyšel tak volání podporovatelů zákona, kteří v něm vidí šanci v bránění mladým trávit většinu času na internetu.



Možnost získat přístup k pornografickému obsahu však bude nadále existovat. Každý občan bude mít možnost napsat žádost svému poskytovateli, zavolat mu nebo na jeho stránkách požádat o odblokování. Takto praxe doposud fungovala s jinými problémovými weby. Tentokrát ale chtějí zákonodárci přitvrdit a odradit Izraelce prostřednictvím sociálního nátlaku, aby žádali o přístup.

Odpůrci zákona poukazují na to, že se jedná o cenzuru a zasahování do práv internetových uživatelů. Upozorňují také na to, že podle aktuálně nastavených pravidel by se blokace týkala třeba stránek informujících o boji proti rakovině prsu. Nelíbí se jim ani to, že nový zákon nutí lidi řešit svoje osobní potřeby s internetovými společnostmi. Vidí to jako porušení práv na soukromí.

Hlavním argumentem proti těmto obavám je, že všichni budou mít šanci získat přístup k neslušným stránkám a zároveň uchrání děti od šokujícího obsahu.

Pozor na zneužití

Se zákonem nesouhlasí ani izraelské ministerstvo pro komunikační technologie, podle něhož jsou všechna opatření omezující přístup k internetu problematická.

„Žádný internetový obsah by neměl být automaticky filtrován. O potenciálně nebezpečných stránkách by měli informovat samotní poskytovatelé připojení a zpravit své zákazníky o možnostech, jak se jim vyhnout,“ stojí v oficiálním prohlášení ministerstva podle serveru The Times of Israel.

Kritiky se opatření dostalo i od jinak k pornografii kritické poslankyně Michal Rozenové kvůli jeho příliš širokému rozsahu. „Zákon je zaměřen proti ‚škodlivým‘ stránkám obecně, ne proti pornografii. Pokud se někdo rozhodne označit LGBT stránky za nebezpečné, jednoduše se dostanou na ‚černou listinu‘,“ bojí se Rozenová.

Podobná opatření v poslední době zavedla ruská Federální služba pro dozor v oblasti telekomunikací, informačních technologií a masmédií (Roskomnadzor). Zablokování dvou z největších porno stránek YouPorn a Pornhub vedlo k protestům na sociálních sítích a rozdávání prémiových účtů pro uživatele s ruskými IP adresami.