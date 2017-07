‚Chci jet domů.‘ Německá dívka lituje svého rozhodnutí přidat se k džihádistům

BAGDÁD/PRAHA Německá šestnáctiletá dívka Linda Wenzelová se před rokem připojila k Islámskému státu. Teď ji drží v irácké věznici. Společně s ní jsou v bagdádském vězení další Němky. Svého rozhodnutí přidat se na stranu džihádistů v Iráku Linda lituje a v tuto chvíli chce jen jediné. Dostat se domů.

„Jejich obličeje byly bledé, stejně jako ruce. Rouška všem ženám v chalífátu Islámského státu neumožňuje opálení. Iráčtí vojáci dohlížejí na ženy, zatímco je tři američtí zdravotníci vyšetřují,“ napsal Sueddeutsche Zeitung o setkání s vězněnými ženami.

Minulý týden informoval magazín Spiegel o čtyřech německých ženách, které se přidaly na stranu Islámského státu včetně jedné šestnáctileté dívky z malého města Pulsnitz nedaleko Drážďan. V tuto chvíli jsou ženy v iráckém vězení a dostávají konzulární asistenci.

Informaci o šestnáctileté dívce potvrdil i státní zástupce v Drážďanech Lorenz Haase pro německá média. Linda Wenzelová byla „nalezena a identifikována v Iráku“ a získala pomoct konzulátu. Více však Haase nebyl schopen sdělit.

Německé stanice NDR, WRD a noviny Sueddeutsche Zeitung uvedly, že s Wenzelovou hovořili jejich reportéři na ošetřovně v armádním komplexu v Bagdádu. Když se k nim reportéři dostali, všechny ženy seděly na kovových židlích v nemocnici, aby je doktoři prohlédli kvůli zranením.

Šestnáctiletá Linda měla na hlavě béžový šátek, barevný kabát a nohy ukryté v legínách. Podle reportéra Sueddeutsche Zeitung chce dívka domů. Když ji iráčtí vojáci nalezli v Mosulu, ukrývala se prý společně s dalšími ženami ve sklepě nedaleko řeky Tigris, která protéká městem. Ve sklepě byla jediná Němka.

Chci pryč od války

„Jen se chci odsud dostat,“ citují dívku média. „Chci pryč od války, od tolika zbraní, od těch zvuků,“ sdělila Linda na ošetřovně. Na levém stehně má střelné poranění. Na pravém koleni má ránu, která vznikla během útoku na helikoptéru.

„Jsem v pořádku,“ řekla dívka. „Jen už chci jet domů k mojí rodině.“ Podle reportérů Linda lituje rozhodnutí přidat se k džihádistům, chtěla by již být převezena do Německa a je ochotná spolupracovat s německými i iráckými autoritami.

Irácké bezpečnostní složky však dívku nechtějí hned propustit. Podle reportérů dívky ještě nebyly řádně vyslechnuty a je jim nařízené lékařské ošetření. Vězni jsou prý politické téma, jsou zde nejen Němky, ale také Francouzky, Maročanky a několik dalších dětí.

Německé úřady vyšetřovaly zmizení náctileté dívky z Pulsnitzu od minulého léta kvůli podezření z kontaktu s džihádistickými skupinami a možných příprav teroristického útoku.

Minulý týden státní zástupce Haase uvedl, že dívka odcestovala téměř před rokem do Turecka s účelem dostat se dále do Iráku nebo Sýrie. Tehdy bezpečnostní složky ztratily její stopu až do nedávného objevu žen v Iráku.