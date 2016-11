Lidovky.cz: Vyrábíte vlastní kožené peněženky, tašky a pouzdra na telefony či tablety. Nebáli jste se na začátku? Přece jenom na trhu už pár takových výrobků je.

Začínali jsme s peněženkou s pouzdrem na iPhone, což je stále unikátní produkt , který na trhu nebyl. Viděli jsme tak na trhu velkou příležitost. Již tehdy jsme věděli, že na trhu s produkty z kůže je konkurence obrovská. Klíčová je kvalita a unikátnost. Proto v Danny P. jdeme cestou ruční práce, prémiové kůže a v případě všech produktů se snažíme navrhnou funkční design tak, aby splňovaly všechny požadavky na použití v dnešní době.

Lidovky.cz: Kožená brašna z vaší dílny stojí skoro 12 tisíc korun. Chápu, že se v ceně odráží kvalita kůže a zpracování, ale není to na českého zákazníka moc?

Určitě není. Tašky respektují tradici ruční postupy výroby, takže 80 procent všeho na tašce je uděláno ručně. Tento přístup se spojením s kvalitní italskou kůži v zásadě garantují, že taška vydrží roky, možná i desítky. Kolik průmyslově vyrobených tašek vydrží více než rok nebo dva? To je podle mě ta otázka. Pamatuji si, že se říkávalo, že se dědily hodinky a tašky po dědovi, my se tak vracíme k té kvalitě, která vydrží.

Lidovky.cz: Vaše peněženky jsou výjimečné tím, že slouží zároveň jako pouzdro na telefon? Jak vznikl tento nápad?

Bylo to v podstatě jednoduché. Když jsem chodil na oběd, tak jsem si do restaurace vždy bral iPhone a peněženku. Vyndal jsem to na stůl a iPhone položil na peněženku. Tak mě jednoho dne napadlo, proč to nemít spojené v jednom. Na trhu bylo spoustu pouzder, kam si můžete dát 1-2 karty, ale nic s plnohodnotnou peněženkou. Tak jsme si s kamarádem Lukášem Vondráčkem, který je designér, udělali nějaké vzorky a zkusili to vyrobit. A Danny P. bylo na světe.

Lidovky.cz: Jak dlouho už značku provozujete?

V listopadu tomu budou 3 roky, co jsme spustili e-shop.

Lidovky.cz: Funguje mezi vámi naprostá shoda, nebo se někdy hádáte?

Nehádáme se, občas máme jednoduše odlišné názory. Ale naštěstí tento odlišný názor máme v detailech. V těch hlavních věcech se shodneme a máme stejnou vizi, což je nejdůležitější.

Lidovky.cz: Vymýšlíte vše společně?

Ano, všechny produkty vymýšlíme společně, testujeme, sdílíme si zpětnou vazbu, co a jak by se mohlo upravit, k čemu a jak to použít. Vývoji produktů věnujeme hodně času, což má na jednu stranu nevýhodu, že vydání nového produktu trvá 6 až 12 měsíců, než jsme s ním plně spokojeni. Ale na druhou stranu je to dobře investovaný čas a víme pak, že vydáváme kvalitní produkt, za kterým si stojíme a věříme mu.

Lidovky.cz: Z jaké kůže jsou šité vaše výrobky. Odkud ji vozíte a proč?

Používáme tzv. full-grain kůží, kterou si vozíme z Itálie. Jedná se o povrchově neupravovanou a ručně barvenou kůži, což znamená, že máte tu horní vrstvu kůže, která jí dává svůj osobitý charakter a vlastnosti - vůně, struktura, patina. U jiných výrobců na trhu se tato vrstva odstraňuje a “dotiskuje” se struktura dodatečně, aby byly všechny produkty vždy stejné. Na jednu stranu máte vždy stejnou barvu tašky, ale zároveň ztrácíte to, co dělá kůži kůží. My k tomu přistupujeme tak, že kůže je přírodní materiál a její krása je v té unikátnosti a jejích vlastnostech. Takže každý náš výrobek je nezaměnitelný originál.

Lidovky.cz: Co nejraději děláte ve volném čase?

Já nejraději sportuju, hraju pozemní hokej za SK Slavia Praha. Baví mě také cestování a poznávání cizích zvyků a jejich kuchyně. Rád vařím a jím.