Kvůli WikiLeaks si odseděla sedm let. Nyní Manningová pózuje v plavkách pro Vogue

WASHINGTON Chelsea Manningová, z níž se stala ikona komunity osob, jež se rozhodly pro změnu pohlaví, se objeví v zářijovém čísle časopise Vogue. Slavné fotografce Annie Leibovitzové zapózovala v plavkách.

Ještě jako vojín Bradley Manning poskytla nynější Chelsea Manningová serveru WikiLeaks tajné armádní a diplomatické dokumenty a odpykala si za to sedm let vězení. Na svobodě je od května a od té doby žije v New Yorku, v prosinci oslaví třicetiny.



Swimsuit-wearing Chelsea Manning photographed by Annie Leibovitz for Vogue. "Guess this is what freedom looks like" https://t.co/BmhoKFsOZg pic.twitter.com/ZnajsfFROO