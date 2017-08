Český ‚pan Evropa‘ na odchodu? Tajemník Chmelař kandiduje do sněmovny

PRAHA ČSSD vyslala do sněmovních voleb jednoho z důležitých úředníků kabinetu Bohuslava Sobotky. Do podzimního klání o mandáty v Poslanecké sněmovně se zapojí státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař. Tajemník vypomůže na kandidátce Jihomoravské ČSSD, kterou vede právě končící premiér Sobotka. Zda svou kandidaturou Chmelař předznamenává odchod z postu evropského tajemníka, není jasné.

„Kandidatura ve volbách do Poslanecké sněmovny není v žádném případě v rozporu s pravidly výkonu mé funkce,“ sdělil Chmelař serveru Lidovky.cz. Podle svých slov do říjnových voleb i nadále hodlá plně věnovat funkci tajemníka, se zapojením do kampaně nepočítá. „Moje kandidatura v žádném případě nenarušuje mé plné vytížení v pozici státního tajemníka a mým cílem je pracovat v této pozici v nejlepším možném zájmu ČR a našich občanů,“ podotkl.

Chmelař se jako tajemník pro evropské záležitosti volební soutěže účastnit může. Ve své funkci podléhá služebnímu zákonu, legislativa mu kandidaturu dovoluje. Zákon mu však v případě zvolení do sněmovny zapovídá, aby na pozici tajemníka setrval. „Pokud se státní zaměstnanec stane poslancem, dochází k pozastavení výkonu služby,“ potvrdila serveru Lidovky.cz Hana Malá z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Státní tajemník pro evropské záležitosti by si musel vybrat, zda se vzdá mandátu, nebo odejde z úřadu vlády. Jestli svou kandidaturou Chmelař dává najevo zájem skončit v pozici státního tajemníka, nebo je naopak na této pozici připravený setrvat i v případě zvolení, lze jen hádat. Nicméně je pravděpodobné, že zmíněnému dilematu nebude muset čelit. Do voleb půjde až z 32. pozice na kandidátce.

„Svůj souhlas se zařazením na samotný chvost kandidátní listiny vnímám především jako transparentní přihlášení se k sociálně demokratickým hodnotám solidarity, spravedlnosti a sociální odpovědnosti, které celý život zastávám a na kterých je rovněž založen evropský projekt,“ vysvětlil svou motivaci jít do voleb s tím, že výpomoc sociální demokracii považuje za symbolickou.

‚ČSSD sází na kvalitní mladé kandidáty‘

Chmelařova kandidatura se uchystala v době, kdy jako státní tajemník pro evropské záležitosti ještě nepůsobil. Tím se stal letos koncem června, zatímco ČSSD začala sestavovat kandidátky už na počátku roku. Definitivní zelenou jim dala v květnu. Předseda jihomoravské ČSSD Roman Hanák účast tajemníka Chmelaře na „své“ kandidátce kvituje.



„Je vidět, že sázíme na kvalitní a zkušené mladé kandidáty. Myslím si, že pro sociální demokracii to je dobrá cesta,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda Hanák. Chmelařova v červnu nabytá funkce by mu podle něj mohla mezi voliči pomoci. „Je to pro něj jisté zviditelnění,“ poznamenal. Tajemník by musel napočítat mimořádné množství preferenčních hlasů, aby poskočil na volitelné místo.

V minulosti se však díky kroužkování probili do sněmovny kandidáti i z nižších pozic. Zda se tento scénář bude opakovat i v případě současného „pana Evropy“, se teprve ukáže. Svou roli na obsazení této funkce jistě sehraje i nástup předpokládané nové vládní sestavy do Strakovy akademie. Pokud z voleb vzešlá vládní síla nevyjádří Chmelařovi dost politické podpory, jeho pozice bude navzdory ochraně služebním zákonem složitá.



Post státního tajemníka pro evropské záležitosti, tedy jakéhosi styčného důstojníka Česka s Evropskou unií zajišťujícího koordinaci vládní politiky s politikou EU, zastával v minulosti Tomáš Prouza. Jeho pozici ovšem komplikovala skutečnost, že neměl potřebnou bezpečnostní prověrku. Letos v únoru se o něm spekulovalo jako o nástupci Jana Mládka ve funkci ministra průmyslu a obchodu, ale nezískal pro ni dost politické podpory. V březnu se rozhodl post tajemníka opustit a odejít do soukromého sektoru.