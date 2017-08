Chňapal císařský v banánovém listu. Vyzkoušejte exotické speciality na grilu

Jestli vás už nebaví grilovat pořád dokola steaky a klobásy, můžete se pustit do exotických receptů. Ochutnejte jídla z Mexika, Thajska a Řecka připravená na grilu. Vybrat si můžete z hovězího, vepřového a kuřecího masa, nechybí ani ryby a sýr.

Tradiční mexický recept nám poslal David Zamorano z pražské restaurace Las Adelitas. Můžete si podle něj připravit ryby grilované v banánových listech. Recept pochází ze státu Sinaloa, který leží v Mexiku.



Pescado Zarandeado

(na jednu porci budete potřebovat)

1 ryba chňapal císařský (red snapper) - asi 200 gramů

3 polévkové lžíce olivového oleje

1 banánový list

šťávu ze dvou limetek

mořská sůl



pepř

Pomocí ostrého nože rozřízněte rybu po celé její délce od hlavy po ocas, aniž byste ji úplně rozpůlili, pak z ní vyndejte vnitřnosti. Pokud chcete, můžete při nákupu prodavače požádat, aby rybu vykuchal za vás.



Rybu otočte naruby a z obou stran osolte a opepřete, poté do masa vetřete olej. Rybu umístěte do grilovacího koše nebo kleští na ryby, aby se během grilování nepřichytila na rošt, a přikryjte banánovým listem, aby se rovnoměrně prokouřila.

Počkejte, až se plameny v uhlí uklidní. Následně rybu grilujte pět minut, poté z ní sundejte banánový list. Grilujte dalších pět minut nebo až do doby, kdy je ryba dobře propečená. Postříkejte ji limetkovou šťávou a podávejte se salsou, horkými tortillami a španělskou kaší frijoles refritos (rozmačkané vařené fazole).



Pokud se během grilování nechcete o rybu příliš starat, můžete ji svěřit automatickému grilu Optigrill od Tefalu, který nabízí mimo jiné program na grilování ryb. „Gril si změří tloušťku masa, podle které nastaví teplotu a dobu potřebnou pro grilování,“ vysvětluje Dušan Holec ze společnosti Tefal. „Díky tomu se můžete věnovat jiným záležitostem nebo přípravě jiného jídla, věnovat Na 4 porce budete potřebovat: se rodině nebo přátelům a gril vás světelně i zvukově upozorní. Když maso dosáhne určitého stupně propečení, gril začne pípat,“ dodává.

Indonéská specialita: hovězí a vepřové satay

Podle šéfkuchaře restaurace Sia Jiřího Štifta si můžete připravit indonéskou specialitu na grilu: hovězí a vepřové satay s omáčkou z burských oříšků.

Satay s omáčkou z burských oříšků

(na čtyři porce budete potřebovat)

200 g hovězí roštěné (nakrájených na tenké nudličky)



20 + 15 g zázvoru



2 + 2 stroužky česneku



4 lžíce sójové omáčky



2 lžíce ústřicové omáčky



200 g vepřové krkovice (nakrájených na tenké nudličky)



3 lžíce rýžového vína



2 lžíce sójové omáčky



1 lžíce třtinového cukru

bambusová párátka

Na omáčku z burských oříšků:



300 g rozemletých burských oříšků



40 g červené kari pasty



20 g palmového cukru



5 lžic rybí omáčky



1 citronová tráva



7 limetových listů



1 l kokosového mléka



1 lžíce oleje

Pro přípravu hovězího satay nakrájíme oloupaný česnek najemno společně se zázvorem. Zalijeme sójovou a ústřicovou omáčkou a lehce promícháme lžící. Vzniklou marinádu nalijeme na předem nakrájené hovězí nudličky a společně necháme marinovat v chladničce po dobu 5 hodin. Poté nudličky napíchneme na bambusová párátka. Hotové hovězí satay vložíme na rozpálený gril, na kterém ho grilujeme z obou stran.

Na vepřové satay připravíme marinádu z rýžového vína a sójové omáčky, do které přidáme najemno nakrájený česnek se zázvorem a vše důkladně promícháme. Hotovou marinádu nalijeme na vepřovou krkovici nakrájenou na nudličky. Následně nudličky napíchneme na bambusová párátka. Hotové vepřové satay vložíme na rozpálený gril a grilujeme z obou stran.

Na omáčku lehce orestujeme červenou kari pastu na oleji. Přidáme nasekaný palmový cukr, nalámanou citronovou trávu, limetové listy, rozemleté burské oříšky a rybí omáčku. Připravený základ důkladně promícháme a zalijeme kokosovým mlékem. Vše společně povaříme do změknutí oříšků. Po provaření z omáčky vyndáme citronovou trávu a limetové listy. Servírujeme společně s hovězím a vepřovým satay.

Tip šéfkuchaře: Při grilování dejte pozor, ať se satay nepálí. Marináda na Co budete potřebovat mase rychle karamelizuje. Proto je lepší maso zprudka zapéci a pak nechat při nižší teplotě dopéct.

Specialita z Řecka: grilovaný sýr halloumi

Když dostanete chuť na něco bezmasého, můžete si ugrilovat halloumi sýr s bylinkami, rukolovým salátem a rajčaty podle šéfkuchaře Jana Kvasničky.

Grilovaný sýr halloumi

(na jednu porci budete potřebovat)

1 halloumi sýr



mátové listy



listy ploché petržele



citron



olivový olej



sůl



pepř



sušené chilli



bílý chléb



cherry rajčata



rukola

Sýr nakrájíme na centimetrové plátky, potřeme olivovým olejem a dáme grilovat. Cherry rajčata rozpůlíme, osolíme, opepříme, pokapeme citronem a necháme chvilku odležet. Sýr otočíme na druhou stranu a přidáme plátky bílého chleba, který také upečeme z obou stran.

K rajčatům přidáme listy rukoly, nahrubo natrhané listy bylinek a promícháme. Grilovaný sýr dáme na talíř, lehce posypeme chilli a přidáme salát i se šťávou, která se vytvořila z rajčat a opečený chléb. Vše pokapeme olivovým olejem a můžeme podávat.

Jeden z dalších velkých benefitů elektrických grilů je, že ty plotýnky nebo tácek, do kterého odkapává šťáva a omastek z masa, jsou všechny častěji myté v myčce na nádobí, a to včetně venkovního grilu, kde můžete všechny části vložit do myčky na nádobí, takže to čištění je velice snadné.