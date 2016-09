Chorobný lhář a rasista, který nemůže být prezidentem. USA Today poprvé v historii odložil nestrannost

Konzervativní deník dostal kvůli podpoře Clintonové výhrůžky Urážky, nadávky a dokonce i výhrůžku smrtí obdržel americký konzervativní deník The Arizona Republic, který podpořil prezidentskou kandidaturu demokratky Hillary Clintonové. Proti Trumpovi se v poslední době postavilo několik velkých konzervativních deníků po celých Spojených státech, informoval list The New York Times.

Kandidáta demokratické strany list The Arizona Republic podpořil od svého založení v roce 1890 vůbec poprvé. Donald Trump není ani konzervativní, ani kvalifikovaný pro výkon prezidentské funkce, uvedly noviny ve středečním úvodníku. Kvůli podpoře bývalé ministryně zahraničí se ale na konzervativní deník snesla vlna nadávek a urážek ze strany čtenářů. "Dostali jsme řadu reakcí, od místních i od lidí z celé země," uvedl šéfredaktor Phil Boas.

Mezi reakcemi byla podle něj také výhrůžka smrtí. Řada čtenářů také zrušila své předplatné. Podle Boase ale nemůže být nikdo, kdo noviny čte pravidelně, podporou Clintonové překvapen. The Arizona Republic varovaly před Trumpovým "autoritativním" chováním a před jeho "nebezpečnými výroky" už před rokem. Svého rozhodnutí podpořit Clintonovou prý noviny nelitují a nadále ho považují za "zodpovědné".

The Arizona Republic není ale zdaleka jediným konzervativním deníkem, který dal přednost Clintonové. Trumpa v poslední době odmítly podpořit i texaský list The Dallas Morning News, který demokratického kandidáta na prezidenta nepodpořil od konce druhé světové války, anebo ohijský The Cincinnati Enquirer, který republikánské uchazeče o křeslo v Bílém domě podporoval téměř 100 let. Také tyto dva deníky čelily po zveřejnění svých názorů vlně rušení předplatného.