Procházka v plavkách za 15 tisíc. Chorvati začali trestat ‚nahé‘ turisty v ulicích

ZÁHŘEB/PRAHA Jen tak si nalehko odskočit z pláže do nedalekého obchodu pro něco k pití či zmrzlinu, případně odhodit svršky v parném letním dni by mohlo některým českým turistům notně prodražit dovolenou v Chorvatsku. Část přímořských letovisek totiž vytáhla do boje s všudypřítomnými „naháči“. Přesněji zástupy cizinců promenujících se ulicemi jenom v plavkách.

Tím posledním z chorvatských měst, která se k pokutování nevhodně oblečených dovolenkářů přidala, je Hvar na stejnojmenném dalmatském ostrově.Turisté si tam musí dát pozor i na popíjení a opilecké eskapády v ulicích. Těm, kdo zákaz nedodrží, hrozí mimořádně vysoké pokuty v rozmezí od 500 do 700 eur. Podobné zákazy už dříve zavedl také Split nebo Dubrovník. Mapa měst, kde Chorvatské úřady vytáhly proti neukázněným turistům. Na pokuty ve Hvaru upozorňují turisty anglické cedule, které se o víkendu objevily u vstupu do starého města. Za promenádování se v plavkách tam nyní hrozí sankce až 600 eur, tedy v přepočtu asi 15 700 korun. Pokud se muži rozhodnou odhodit trička a dámy si ponechají jen vrchní díl plavek, vystavují se pokutě až 500 eur. Obyvatelům chorvatských letovisek vadí, že se jim starobylými ulicemi promenádují polonazí turisté, často i ve výrazně podroušeném stavu.

Podobně už od loňska v Dubrovníku polonahým návštěvníkům hrozí peněžitým trestem až 1000 chorvatských kun, v přepočtu 3500 korun. Polovinu, pokud zaplatí na místě. Také ve Splitu riskují neukáznění turisté za odhalené procházení se starým městem tytéž částky. V Hvaru si nyní ale hodlají došlápnout i na další problematické chování dovolenkářů. Ty nejpřísnější pokuty si nové vedení města přichystalo pro opilce. Za povalování na ulicích v podroušeném stavu hrozí turistům pokuta až 700 eur, stejně tak i těm, kteří budou městem bloumat s alkoholem v rukou. Nový hvarský starosta, kterého si obyvatelé zvolili počátkem června, totiž vyhlásil zhýralým návštěvníkům válku. Zatímco ještě před pár lety na Hvar mířili hlavně starší turisté a rodiny s dětmi, město se před časem podle místních obyvatel změnilo v jadranskou obdobu Ibizy a v červenci a srpnu je v něm k nevydržení. Starobylé uličky noc co noc zaplavují mladí Evropané toužící do divokých večírcích, kde o alkohol ani drogy není nouze. V posledních letech mezi nimi přibývá i mladých Čechů.