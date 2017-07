Chorvatsko dál bojuje s ohněm. V okolí Splitu se prý šířil ‚nesnesitelný‘ zápach

ZÁHŘEB Hasiči v Chorvatsku a Černé Hoře i nadále bojují s rozsáhlými lesním požáry na pobřeží Jadranu. Chorvatská média dnes informovala o rozšíření ohně i na skládky u Splitu, v okolí se údajně šířil nesnesitelný zápach. Český konzul ve Splitu Juraj Varga však tyto informace nepotvrdil. Dým a zápach podle něj způsobily plameny z hořícího lesa na svazích.

„Kvalita ovzduší ve Splitu se ve středu ráno zlepšila, občanům nehrozí žádné nebezpečí. Situaci i nadále sledujeme a provádíme měření, pokud se stav zhorší, budeme veřejnost varovat,“ uvedl zástupce záchranných složek Mate Herceg.



Konzul ve Splitu potvrdil, že nad městem se držel oblak dýmu, ovzduší se však podle něj zlepšilo. „Byl tady mrak dýmu dnes ráno, smrdělo to tady, ale už je to pryč, už je to rozfoukané... Hořelo nahoře v kopci, les, a v noci to nemohli hasit, hasili to až teď,“ uvedl Juraj Varga.

Informace o požáru na místních skládkách jsou podle něj v současné době spíše vyvráceny. „U obytných částí je požár uhašen, sanace bude probíhat ještě deset dní,“ řekl Varga. Plameny tak v noci podle něj uchvátily neobývané oblasti.

Od propuknutí požárů se na konzulát denně obrací s dotazy o aktuální situaci několik Čechů, dodal konzul.

Ze spálených oblastí v okolí Splitu ve středu ráno podle místních médií stoupal hustý kouř, ve městě se tak těžce dýchalo. Už v úterý kvůli otravě z hustého dýmu bylo hospitalizováno několik lidí.

V chorvatských oblastech Žrnovnica, Tugare, Strožanca a Srinjine jihovýchodně od Splitu nebyly hlášeny závažné problémy. Přestože byl ráno nad oblastmi viditelný kouř, hasiči zde mají větší i menší plameny pod kontrolou. Oběti na životech zatím hlášeny nejsou.

Černá Hora dostane pomoc

V Černé Hoře by měly záchranářům podle agentury AFP pomáhat i vrtulníky z Bulharska a Švýcarska a letadlo z Izraele.



Černá Hora kvůli rozsáhlým lesním požárům opakovaně požádala o mezinárodní pomoc. „Dorazit by měl hasicí letoun z Ukrajiny... oheň by měl být pod kontrolou během dne,“ citují místní média velitele záchranných složek Zorana Babice.

Lesní požáry na poloostrově Luštica si v pondělí vyžádaly evakuaci několik stovek místních obyvatel a turistů.