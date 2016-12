Chorvatsko zadrželo dodávku s migranty přiotrávenými zplodinami

Policie zastavila dodávku v sobotu večer v rámci rutinní namátkové kontroly. K svém překvapení našla v nákladním prostoru namačkaných 67 lidí, z nichž 42 bylo odvezeno k lékařskému ošetření. Někteří z migrantů byli už v bezvědomí, jiní na místě zvraceli. Mezi přiotrávenými byli dva chlapci ve věku 10 a 12 let a také dospívající ve věku od 15 do 20 let.



„Byli ve vážném stavu, dehydrovaní. Zřejmě nejedli aspoň pět dní,“ řekl chorvatský ministr zdravotnictví Milan Kujundžić.

Chorvatsko leží na takzvané balkánské trase pro přistěhovalce a uprchlíky směřující zejména do Německa z Blízkého východu. Od září loňského roku do letošního března jich chorvatským územím prošlo kolem 650.000, dokud Rakousko společně s balkánskými státy neuzavřely své hranice.

V srpnu 2015 našla policie v Rakousku vozidlo se 71 mrtvými migranty.