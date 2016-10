Chovancova opsaná bakalářka? V zahraničí za plagiáty politici končí, tvrdí šéf pirátů Bartoš

Lidovky.cz: Ministr vnitra Milan Chovanec nazval obvinění Pirátů, že opsal část bakalářské práce, předvolebním skandálkem. Proč jste tuhle informaci vydali ani ne týden před volbami?

Nevím, jak moc lidé vidí do fungování Pirátské strany, ale pokrýváme více kauz najednou. Jedeme ty věci paralelně a jakmile jsou hotové, tak je vydáváme. Stejně tak by mohl někdo říct, že jsme si narafičili na minulý týden výsledek soudu ohledně abolice kanceláře exprezidenta Václava Klause.

Když něco máme hotové, tak to urychleně zpracujeme do tiskové zprávy a jdeme s tím ven. Pana Chovance sledujeme kvůli více věcem, třeba cenzuře internetu, nebo účelovému sledování účastníků našich politických demonstrací. Jeho prohlášení považujeme za snahu odpoutat pozornost od merita věci a to, že fakt fixloval při psaní své rychlopráce - pokud ji vůbec psal.

Lidovky.cz: Nebylo by ale lepší počkat s takovým odhalením před volbami, aby Chovanec nemohl podobné argumenty použít?

Strana ministra Chovance nás oblbuje prázdnými hesly z kampaní na billboardech po celé republice za téměř 100 milionů korun, zatímco v pozadí zametá své korupční kauzy a přešlapy. Naší zbraní je informace a pravda. Nic víc, nic míň. Jakmile jsme připraveni, jdeme s ní ven. Máme si brát ohledy? Nerušte, makáme?

Bakalářská práce současného ministra vnitra Milana Chovance z roku 2009.

Lidovky.cz: Sám ministr vnitra v tiskovém prohlášení na stránkách ministerstva vnitra přiznává, že bakalářská práce není z dnešního pohledu ideální, ale tehdy formálně splnila všechny náležitosti...

To rovnou mohu říct, že lže, protože formální pravidla pro citování a práci se zdroji jsou na všech vysokých školách historicky víceméně stejná. Je to účelové. Když se na tu bakalářkou práci podíváte, tak když Chovanec používá citace v textu, odkazuje na zdroje, které má vzadu – v jiných částech, ale ty první stránky prostě okopíroval ze studentského webu pro výpisky k maturitě.

Ministr vnitra Milan Chovanec podle Pirátů opsal úvod bakalářské práce.

Lidovky.cz Co říkáte na ministrovu poznámku, že by se měli Piráti za to zjištění omluvit?

Podle mě by se k tomu měl nějak postavit. Paradoxní je i to, že svou reakci na Piráty vyvěsil na internetové stránky ministerstva vnitra, což mi také přijde jako dost legrační-respektive maximálně samolibé. Nepředpokládám, že ministerstvo podporuje plagiátorství. Je to ministrův osobní problém a neměl by zneužívat stránky ministerstva.

Lidovky.cz: Proč jste se v Pirátské straně zabývali právě bakalářkou ministra vnitra?

Obecně nás problematika zajímá. Když jsem studoval informační vědu a knihovnictví, tak jsem se snažil sehnat řadu prací prominentů, ale dokud se nemusely odevzdávat souběžně elektronicky, tak řada z nich tam prostě fyzicky dodnes není.

Lidovky.cz: Můžete tedy jistě uvést nějaké příklady lidí, u kterých se nedají práce dohledat?

Nenajdete například Sládka, ale vzpomeňme třeba na práci zesnulého premiéra Stanislava Grosse, která měla cca. 30 stran a byla ze třetiny opsaná z výročních zpráv ČNB. Kauza Chovance je kauza plzeňských práv a někteří lidé studovali na té škole, která ten kredit prostě už tehdy neměla. Myslím, že je rozhodně víc politiků, kteří nosí svůj titul neoprávněně.

Lidovky.cz: Jak by se tedy měl podle vás ministr k vašemu zjištění postavit?

V naší tiskové zprávě poukazujeme na to, že při odhalení plagiátorství v zahraničí politici skládají funkce. Když hraje Chovanec na city a mluví o naší pirátské duši, tak by měl mít trochu odvahy a prostě říct, že to tak udělal. Schovává se za úřad a jeho vzkaz je laciné gesto. Měl by se k tomu postavit jako chlap. Postavu na to má.

Lidovky.cz Stojíte si tedy za tím, že je vaše zjištění naprosto neprůstřelné a jeho argumenty jsou liché?

Jsou naprosto liché. Je důležité se podívat, že se v rámci té práce, o které pochybuji, že ji vůbec psal, jsou vidět nějaké citace na zdroje, které potom používá. V okopírovaném úvodu to však nemůže alibisticky hodit na ten odkaz, který je podle něj na straně 45. Každý pedagog mu to omlátí o hlavu. Vím to, neboť jsem dozoroval diplomové práce. Citovat maturitní otázky v bakalářské práci je navíc neprofesionální, pokud to řeknu slušně.

Lidovky.cz: Jsou kromě té okopírované části v bakalářské práci ministra ještě nějaké problémy?

Proběhla tam dle našich podkladů antidatace. To znamená, že ta práce byla odevzdána oficiálně dřív, než byla zadaná.

Lidovky.cz: Neměl by tedy podle vás zasáhnout premiér, když se podle vás ministr vnitra nemá ani k omluvě?

Asi se k tomu už nikdo nevyjádří. Když byl ale pan Chovanec do své funkce instalován, tak kolem jeho titulu se točil i pan prezident Miloš Zeman.

Lidovky.cz Zdá se vám Chovanec po této aféře kompetentní vést ministerstvo?

Řada politiků na ministerstvech se mi nezdá ve své funkci kompetentní. Když se něco proflákne, člověk by měl říct, že to udělal a zeptat se, zda má třeba odstoupit.