Chovanec doufá, že Sobotka neskončí v politice. O výměně lídra rozhodne ČSSD odpoledne

Po středečním odpoledním jednání politického grémia ČSSD by mělo být definitivně jasno, zda sociální demokracii a její kampaň do letošních sněmovních voleb povede i nadále Sobotka. Spekulace o tom, že by se mohl Sobotka vzdát funkce předsedy ČSSD či volebního lídra, zesílily v posledních dnech, Sobotka se k nim ale dosud nevyjádřil.

Chovanec ve středu uvedl, že v minulých dvou týdnech se Sobotkou několikrát debatoval. „Všechny debaty byly racionální a všechny směřovaly k tomu, co je výhodné pro sociální demokracii,“ uvedl Chovanec. Podle něj ve středu na grémium Sobotka přijde s návrhem, který si dobře rozmyslel a který je rozumný. „Jsem zvědav s čím přijde, byť to tuším,“ řekl Chovanec.

Sobotka ve středu krátce novinářům řekl, že grémiu bude jednat o tom, v jaké je strana kondici krátce před volbami. „Očekávám hlubokou a zásadní debatu v užším vedení strany, co můžeme udělat všechno pro to, abychom zlepšili pozice sociální demokracie před parlamentními volbami,“ řekl Sobotka.

Chovanec příliš nechtěl před jednáním grémia odpovídat na dotazy, zda by měl Sobotka zůstat předsedou strany, nebo zda je připraven nahradit ho ve vedení ČSSD. ČSSD podle něj potřebuje přestat řešit vnitřní problémy veřejně. „Pokud budeme řešit sami sebe tak ani těch deset procent, které dnes v průzkumech máme, nemusí být konečných směrem dolů,“ poznamenal Chovanec.

Zdůraznil, že se strana musí za volebním lídrem sjednotit. „Pro nás je zásadní, aby se strana sjednotila za novým lídrem, ať to bude, kdo to bude, abychom konečně vyšli dopředu,“ řekl Chovanec. Podle něj je debata uvnitř strany odlišná od toho, jak ji popisují média. „Primární je to, že se Bohuslav Sobotka rozhodl vést uvnitř strany debatu o tom, co je pro sociální demokracii nejlepší,“ dodal Chovanec.

Chovanec také doufá v to, že Sobotka například neoznámí konec v politice. Podle něj by to byla obrovská škoda. Svého předsedu považuje za nejlepšího premiéra za posledních 20 let. „On je můj předseda, on získal mandát na sjezdu a je to předseda, který zvažuje jednu jedinou věc, co je vhodné pro stranu, a ne pro něj, a za to si ho vážím,“ prohlásil Chovanec.