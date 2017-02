Chovanec trvá na tom, aby se Pelikán zabýval olomouckými žalobci

Sněmovna po čtvrteční debatě k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k reorganizaci policie schválila usnesení, podle něhož by se vláda měla zabývat situací na olomouckém vrchním státním zastupitelství. Komise totiž zkritizovala olomoucké žalobce za to, že v souvislosti s policejní reformou vypustili některé neověřené a nepravdivé informace, čímž aktivně vstoupili do politického života. Nejvyšší státní zástupce následně uvedl, že výměnu podřízených nechystá. Stejné stanovisko zaujal i Pelikán.

„Pan kolega Pelikán naštěstí znovu nerezignoval,“ řekl v neděli Chovanec v narážce na to, že ministr dříve kvůli reorganizaci policie zvažoval další setrvání ve funkci. „Takže doufám, že se nějakým způsobem popere s usnesením Poslanecké sněmovny. Pokud ho chce odmítnout, tak musí dát jasně na stůl relevantní důkazy, proč - nějakou analýzu, kterou zpracuje, kde vyvrátí to, co Sněmovna chce. Není možné to odmítnout a priori hned první den takzvaně na první dobrou, říct: ‚Já to dělat nebudu‘,“ prohlásil ministr vnitra.

S tím, že by vláda, potažmo Pelikán či nejvyšší státní zástupce, měli na základě zjištění sněmovní komise učinit konkrétní krok, souhlasil i druhý host pořadu, místopředseda ODS Martin Kupka. „Bylo konstatováno, že vrchní státní zastupitelství porušilo základní pravidla - presumpci neviny, zásadu zdrženlivosti a celou řadu dalších věcí,“ upozornil.

Závěry komise znovu vyostřily vztahy v koalici, předseda ANO Andrej Babiš je označil za šaškárnu. „Odmítám, že bychom se měli ještě osm měsíců hádat a neposunout někam zákony, které tato země potřebuje. Pokud by se atmosféra nezměnila, je to na debatu v koaliční radě,“ řekl k tomu dnes Chovanec. „Koaliční rada je ve středu, já předpokládám, že tam si řekneme, co vlastně chceme, jaké jsou priority na zbývajících osm měsíců,“ doplnil.

Zároveň však uvedl, že si nechal zpracovat mediální analýzu, podle níž se celou kauzu kolem reorganizace policie snažily rozpoutat a ohýbat Babišem vlastněné deníky Mladá fronta Dnes a Lidové noviny. „Vidím to jako zjevnou snahu hnutí ANO zneužít to k politickému boji,“ zopakoval s tím, že analýzu rozdá příští týden poslancům.