Chovanec vyzval Pelikána k vysvětlení výroků o ovlivnění voleb

PRAHA Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) vyzval na pondělním jednání vlády ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), ať vysvětlí svá slova z pondělního vydání týdeníku Respekt, podle kterých má policejní žádost o vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka (oba ANO) ovlivnit volby. Chovanec to řekl novinářům během jednání kabinetu. Vysvětlení, ani případné omluvy policii, se Chovanec od Pelikána nedočkal, řekl novinářům.

Pelikán v rozhovoru v týdeníku Respekt řekl, že policie nemohla mít žádný rozumný důvod, aby žádala o zbavení imunity obou poslanců právě nyní. „Já nepotřebuju žádná další fakta, krom toho, že policie to udělala po roce a půl vyšetřování před volbami,“ řekl. Jediným možným důvodem podat žádost před volbami podle něj je ovlivnění hlasování.

„Pan kolega by neměl sdělovat své názory jen redaktorům Respektu, ale měl by je sdělovat na vládě. Já jsem ho vyzval, aby klidně v režimu tajné nám sdělil informace, které má,“ uvedl Chovanec. Pelikán však podle něj pouze řekl, že list porušil autorská práva. Ministr spravedlnosti totiž se zveřejněním rozhovoru nesouhlasil. V magazínu proto doplnil poznámku, že vyjádřil své osobní názory, za kterými si stojí, ale neměl by je prohlašovat ve své současné funkci.

Chovanec chtěl od Pelikána slyšet, zda má například ze spisů informace, které zamýšlené ovlivnění voleb prokazují. „Pak by bylo slušné to vládě sdělit v utajeném režimu. Pokud ty informace nemá, tak je to vyfabulováno, aby kryl šéfa svého hnutí. Pak by se měl za svá slova zodpovídat,“ uvedl Chovanec.

Kritizoval také, že do listů, který dříve vlastnil Babiš a nyní jsou součástí jeho svěřenského fondu, podle něj unikají informace z Bezpečnostní informační služby a Vojenského zpravodajství. „Buď ty informace jsou vylhané a pak Mladá fronta Dnes a Lidové noviny vypouští jakousi mlhu, nebo opravdu existují úniky informací z tajných služeb,“ řekl. Problém by podle něj měla řešit Bezpečnostní rada státu.

Pelikánovy výroky odsoudil i Kalousek

Pelikánovy výroky ostře odsoudil například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Ministr obvinil Policii ČR z toho, že manipuluje trestním řízením, aby ovlivnila výsledky voleb,“ uvedl. Připomněl, že Pelikán je odpovědný za nestranný výkon funkce státního zastupitelství. „Pokud se politik s touto odpovědností dopustí podobných výroků, měl by se veřejně omluvit, nebo okamžitě odstoupit,“ napsal Kalousek na facebook.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku roku 2015. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou dotaci. Po několika letech dodržování dotační podmínky se vrátila pod Agrofert.

Policie o vydání poslanců k trestnímu stíhání požádala Sněmovnu před necelými dvěma týdny. Žádost zatím projednává mandátní a imunitní výbor, v září by se k ní mohli dostat poslanci v plénu. Babiš načasování žádosti spojuje se snahou ovlivnit volby. Kritiku si vysloužil za to, že svůj osud srovnával s procesy v Československu v 50. letech minulého století.