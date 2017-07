Chtějí se USA ‚zaháčkovat‘ v Sýrii? Potichu tam postavily utajenou základnu

KOBANI/PRAHA Americká armáda v tichosti v Sýrii vybudovala leteckou základnu o rozloze 1,6 milionu čtverečních metrů. Kromě toho se snažila omezit informace o ní, které by se dostaly k široké veřejnosti. Podle některých bezpečnostních expertů je to důkazem, že se Američané připravují na dlouhodobou vojenskou přítomnost v rozvráceném státě.

Několik desítek kilometrů jižně od syrského pohraničního města Kobani, které mají v držení kurdské milice YPG, Američané vybudovali velkou leteckou základnu uzpůsobenou pro ubytování stovek vojáků a obsluhu velkých armádních přepravních letadel, stejně jako bojových letounů a bombardérů.

Jenže na satelitních snímcích společnosti Google ani na dalších veřejně dostupných serverech zatím základna vidět, patrně kvůli tomu, že služby zatím nemají nejnovější snímky z oblasti. Jen v mobilní verzi map firmy Google je na nejaktuálnějším snímku vidět náznaky dlouhých ranvejí základny, ale žádná další zařízení nejsou vidět. Celý rozsah letecké základny je patrný v databázi satelitních snímků Terra Server.

Satelitní snímek utajené americké základny u syrského Kobani v mobilní verzi aplikace Mapy společnosti Google.

Nová základna je jedním z nejlépe střežených tajemství americké armády. Záběry z ní se objevily pouze krátce v syrských reportážích americké stanice CBS na konci června, ale pouze na několik sekund. Na začátku měsíce natáčela základnu i britská televize BBC, ale pouze zvnějšku a z větší vzdálenosti.

Existenci základny také nepřímo potvrdila armáda USA. „Abychom zaručili operační bezpečnost, mezinárodní koalice nebudete zveřejňovat žádné detaily ohledně účelu základny u Kobani,“ cituje oficiální prohlášení Američanů německý server Bild, který s informacemi o základně přišel. „Úkolem této základny je podporovat operace koalice vedené proti Islámskému státu,“ dodal podle Bildu oslovený mluvčí.

Může vyprovokovat Turecko

Bild podle snímků služby Terra zdokumentoval průběh výstavby základny. Začala podle ještě za prezidenta Baracka Obamy v květnu 2016. V současnosti má výměru asi 1,6 milionu čtverečních metrů, což odpovídá zhruba ploše 235 fotbalových hřišť. Podle analýzy nejaktuálnějšího snímku, který je možné zakoupit, je možné uvnitř základny ubytovat stovky vojáků. Je na ní asi čtyřicítka vojenských vozidel. Ranvej je také uzpůsobena k tomu, aby na ní mohly přistávat modely velkých třicetimetrových a padesátimetrových přepravních letadel Hercules C-130 a C-17. Jeden z letounů je vidět i na záběrech BBC. Američané údajně v areálu budují také osm hangarů, které mají “ustájit“ bojová letadla a stíhačky - největší přepravní letouny by se do nich nevešly.

Analyzovaný letecký snímek americké letecké základny u Kobani v Sýrii.

Podle Kylea Ortona, odborníka z britského think tanku Henry Jackson Society, je účel základny zřejmý. „Její velikost a umístění mě vede k přesvědčení, že bude hrát dlouhodobou roli,“ řekl německému serveru. Podobně se k tomu vyjádřil i bezpečnostní expert a bývalý voják Michael Horowitz. „Je to plán na dlouhodobou přítomnost tak, aby to umožnilo USA utvářet syrskou budoucnost,“ uvedl.

Analytik Orton si myslí, že významná americká přítomnost v oblasti ovládané Syrskými demokratickými silami (SDF) a Kurdy může vyvolat napětí ve vztahu USA a Turecka. Základna totiž leží pouhých 27 kilometrů o hranic s maloasijským státem. Pro něj je SDF v regionu synonymem pro militantní organizaci Stranu kurdských pracujících (PKK).

„Měla by zaručit nezávislost na Turecku, které v některých situacích využívá základny na svém území v Incirliku ke tlaku na mezinárodní koalici,“ dodal Horowitz. Uzavřel tím, že pokud by podle něj u Kobani sídlily stíhací letouny Američanů, mohlo by to naznačovat dokonce přípravu na možnou budoucí vojenskou operaci USA v Sýrii.