‚Chtěl bych se omluvit.‘ Kapitán potopeného přívozu uznal vinu

Státní zástupkyně viní třiasedmdesátiletého muže z obecného ohrožení z nedbalosti. Podle soudkyně Soni Protivové je možné, že bude ještě v úterý odpoledne vynesen rozsudek.

„Prostě jsem nespočítal lidi“

Událost se stala 30. července. Loď začala nabírat vodu, lidem nejdříve sahala po kolena a pak až po prsa. Nakonec vystoupala do dvou třetin výšky střešní konstrukce, úplnému klesnutí lodi na dno zřejmě bránily ochranné plováky. Plavidlo smělo převážet maximálně 33 cestujících, na palubě jich ale bylo 49, mezi nimi i malé děti v kočárcích. „Chtěl bych se omluvit za to, co se stalo. Prostě jsem nespočítal lidi,“ uvedl obžalovaný.

Převozníkovi prý při odplouvání nepřišlo nic divného. Někteří cestující však situaci popsali jinak. Podle jednoho ze svědků měla loď menší potíže už při vyplouvání a kapitán ji musel odstrkovat tyčí od mola. Převozník ale tvrdil, že loď takto odpichoval běžně. Podle svědků muž přes dav lidí neviděl na cestu ani si později nevšiml, že se na příď dostává voda.

„Přišlo mi od začátku divné, že se tolik lidí na loď vejde. Přesto jsem tam vlezla, dodnes si to vyčítám,“ uvedla svědkyně, která při vzpomínce na plavbu ze Staré Živohoště do Nové těžko přemáhala pláč.

Znalec potvrdil: jedinou příčinou bylo přetížení

„Normálně jsem dojel zhruba doprostřed (přehrady) a pak se tam nahrnula voda,“ popsal osudové okamžiky obžalovaný, který přívoz provozoval čtvrt století a žádné problémy prý nikdy neměl. Úsekem podle něj zřejmě proplula jiná loď a vznikla vlna. Podle znalce ale bylo jedinou příčinou nehody přetížení plavidla. Kdyby byl dodržen povolený ponor, podobná vlna by podle něj palubu nemohla zatopit. V této situaci se podle znalce také už nedalo nic dělat. „Ta fyzika je úplně jasná,“ řekl.

„Začala cákat voda na příď. (Převozník) zařval na lidi, aby se přesunuli dozadu. Jakmile to udělali, zadek se kompletně potopil. Lidé vyskakovali z lodi ven, začali tam plavat,“ popsal dramatické chvíle jeden ze svědků, který měl s sebou na lodi dva syny ve věku pět a devět let. Menší, který neuměl plavat, měl naštěstí nafukovací kruh. Po nehodě se muž zachytil ve vodě záchranné kostky. „Byl to stres hlavně pro toho menšího, který dodnes nechce nikam nastoupit na loď,“ dodal. Další žena skočila do vody i s šestnáctiměsíční dcerou v náruči. Všude kolem plavidla prý plavaly boty.

Záchranou se staly závodící plachetnice

Naštěstí na Slapech v té chvíli závodily plachetnice a jejich posádky začaly lidi vytahovat na lodě, mezi zachránci byl například i herec Miroslav Vladyka. „Jsem neplavec, takže jsem se strašně vyděsila, držela jsem se zábradlí. Myslím si, že kdyby tam nebyly ty lodě, dopadlo by to hůř,“ uvedla jedna svědkyně. „Když jsme vyskočili, tak jsem se jen dívala, kde jsou dcery a přítel. Jestli jsme všichni v pořádku a jestli to zvládneme doplavat,“ zavzpomínala další poškozená. Nakonec je prý všechny zachránili jachtaři.

Podle kriminalistů nebyl na palubě dostatek záchranných pomůcek. Znalec ale tu informaci označil za irelevantní. „Takováhle nehoda se naprosto nepředpokládá,“ podotkl.

Cestující žádají uhrazení majetkové i nemajetkové újmy, většinou jde o částky kolem 10.000 Kč. Přišli o fotoaparáty, boty či mobilní telefony. Obžalovaný uvedl, že je škodu ochoten uhradit. Upozornil ale na to, že bere důchod kolem 11.000 Kč. Pojišťovna podle něj čeká, až bude soudní řízení ukončeno.