Chtěl jsem toho nechat, teď půjdu do lesa, hodnotí výhru ve volbách ‚medvědář’ Chaloupek

Lidovky.cz: Jak hodnotíte své vítězství?

Jsem překvapený. Předpokládal jsem, když se očekávala malá volební účast, že přijdou volit pouze straníci. Když jsem slyšel, že komunistická strana vyslovila podporu mé protivnici, paní Terelmešové, říkal jsem si, že je hotovo. Časy se ale asi trochu mění. Představa, že zepředu bude oranžový buldozer a zleva zaútočí komančové z rezervace, je hrozná. Je to obrovský úspěch, který nedokážu ocenit, a pro mě osobně také úžasná satisfakce.

Lidovky.cz: V čem přesně?

Satisfakce celému mému životu. Letos jsem neměl dobrý rok, měl jsem osobní problémy, což se odráželo i v kampani. Už jsem toho chtěl i nechat, ale kolegové mi řekl, že do toho musím jít do konce. Nás je ve sdružení Občané patrioti pouze devět, což je legrační.

Lidovky.cz: Přičítáte svůj úspěch i tomu, že vám vyslovil podporu jeden z neúspěšných kandidátů Marcel Hájek (ODS)?

Marcel mi pomohl strašně moc. My jsme do toho sice šli jako soupeři, ale do poslední chvíle jsme spolu komunikovali jako přátelé. Kdyby se do podobné situace dostal Marcel, podpořil bych ho také. Možná by na místo patřil daleko více než já, má daleko více zkušeností. Jeho podpora byla rozhodující.

Lidovky.cz: Zaskočilo vás, že jste zvítězil s takovým náskokem?

Zaskočilo. Na první pohled to sice vypadá úžasně. Jenže když si vezmete, že pro mě hlasovala větší část ze 14 procent lidí, kteří přišli k volbám, to není žádný obrovský mandát. Kde je těch 86 procent, kteří nepřišli? Jaké mají názory?

Lidovky.cz: Máte vytyčené priority, s nimiž do Senátu vstoupíte?

Mám představu, že bych dělal něco, co se týče ochrany přírody, životního prostředí, venkova. Rád bych, abych se ještě zúčastnil projednávání zákonu o Šumavě. Předpokládám, že brzo přijdou další problémy – Brdy, chráněná území, zákon o myslivosti. To jsou věci, které se mě bezprostřední dotýkají.

Lidovky.cz: Máte připravené nějaké konkrétní návrhy?

Vůbec ne. Já s tím opravdu nepočítal. Čekal jsem, že v úterý pojedu do České televize, kam jim povezu náměty na další věci, které bych byl ochotný dělat.

Lidovky.cz: Upozadíte nyní svou filmovou tvorbu?

Určitě. Nedokážu si představit, jak dalece vyčerpávající je práce senátora. Co budu moct dělat ve volných chvílích. Nevím ani, jak často je zasedání Senátu. Na tohle jsem se nepřipravoval a neinformoval jsem se. Když se mě ptali, v jakém klubu nebo komisi bych chtěl být, byl jsem jako diletant. Neznám to. Na to všechno bude čas.

Lidovky.cz: Vzdáte se některého ze svých zastupitelských postů?

Na radnici městského obvodu Plzeň 3 stoprocentně, na radnici města nevím, stejně tak na kraji. Jeden si nechám, nejraději bych si nechal ten na městě. Kontakt s těmi vedoucími tam je dobrý. Musím se poradit.

Lidovky.cz: Budete večer slavit?

Neslavím, nemám rád oslavy. Přiznám se, že jsem abstinent. Za hodinu odsud odejdu a půjdu se projít do lesa, abych si srovnal myšlenky.