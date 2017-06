Plánoval útočit na Wimbledonu? Terorista z Londýna chtěl práci u ostrahy akce

Podle informací serveru The Telegraph byl sedmadvacetiletý Butt pozván na přijímací pohovor, který se měl konat koncem června. Britští policisté nyní zjišťují, proč chtěl muž toto místo získat.



V rámci vyšetřování pracuje protiteroristický tým také s verzí, že Butt chtěl zaútočit při slavném tenisovém turnaji Wimbledonu, který se koná od pondělí 3. července do neděle 16. července. Po výbuchu bomby během koncertu zpěvačky Ariany Grande v manchesterské aréně se však rozhodl své plány urychlit a zaútočil na londýnském mostě.

Profil na WhatsApp i podomácku vyrobené výbušniny

Dvojnásobný otec Khuram Butt bydlel ve východolondýnské čtvrti Barking. Předtím, než zažádal o pozici u ostrahy složek, byl zaměstnán v KFC a šest měsíců pracoval také v londýnském metru. V minulosti už byl v hledáčku policie i tajné služby MI5, údajně ale nebyly žádné důkazy, že by plánoval útok.



Policie nyní prověřuje veškeré stopy, které by rozkryly nejen minulost atentátníka, ale i jeho případné napojení na další extrémisty. Server The Independent přinesl zprávu, že se vyšetřovatelé snaží rozšifrovat přístup do jeho profilu v aplikaci WhatsApp. Skrz tuto službu totiž Butt uveřejnil 10. května zprávu, která zní: „Alláh říká (Korán 94: 6): S těžkostí přichází lehkost.“

Mimo to také policie zjišťuje, jak radikálové celý masakr zorganizovali. Lze se totiž domnívat, že útok byl „nízkonákladový“ a skupina musela šetřit. Jak už server Lidovky.cz informoval, muži použili podomácku vyrobené falešné opasky s výbušninami, láhve od vína či levné růžové keramické nože, které jsou k dostání například v supermarketu Lidl.



Velitel protiteroristické jednotky britské metropole Dean Haydon oznámil, že se jedná o případ, který nepamatuje. „Takovou taktiku, kdy by se teroristé snažili vyvolat co největší strach tím, že na sebe připevní falešné výbušniny, jsem ve Spojeném království nikdy neviděl.“