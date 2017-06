‚Jsem pohádkář, to není trestné,‘ popíral u soudu plán na vraždu rodičů. Hrozí mu 30 let

Na lavici obžalovaných Martina G. posadila kvůli vraždě z majetkových pohnutek ve stadiu přípravy, muž se na začátek líčení dostavil z vazební věznice na Pankráci. „Připravoval usmrtit své rodiče s cílem získat majetek z firmy, kde matka působí jako jednatelka a otec tam pracuje, získat peníze této firmy i peníze z dědictví,“ četla státní zástupkyně stěžejní část obžaloby.



Jeho rodiče v Ústí nad Labem působí v byznysu s bytovým interiérem. S pistolí v ruce je chtěl loni na podzim donutit zajet firemním autem na vybrané místo v okolí Ústí, kde se jich plánoval zbavit. „Kde by již byly vykopány hroby, do nichž by po zastřelení jejich těla uložil, uvedené vozidlo by odvezl mimo území republiky, případně rozřezal na kusy či zapálil,“ přiblížila údajný plán pachatele žalobkyně.



Údajným přípravám předcházelo několik neutěšených let, které provázely spory s rodiči, vyhrocený vztah k otci či problémy s drogami. Vše vyvrcholilo tím, že rodiče Martina G. vyhodili z bytu. Mladý muž se pak potloukal po různých městech Česka, nárazově se snažil pracovat, ale nikdy se neusadil. Občas si přivydělával prodejem drog, jimž se sám nevyhýbal. Právě opakované užívání narkotik mělo stát za tím, že podle státní zástupkyně začal uvažovat o vraždě rodičů.

‚Bylo to hašiš-feťácké doupě‘

S přípravami měl začít loni v létě, kdy pobýval v Praze u Reného B. Společně strávený čas opakovaně vyplňovalo užívání drog, jako jsou pervitin, extáze či hašiš. „Jestli se to dá popsat, jak vypadalo období srpen, září, říjen, tak vám to shrnu. Bylo to hašiš-feťácké doupě,“ pronesl při své výpovědi u soudu Martin G. Během těchto večírků měl s trojicí dalších lidí domlouvat podrobnosti, žádat po nich obstarání zbraně, sehnat tlumiče či pomoc zbavit se těl.

Jednomu z kumpánů údajně dokonce slíbil podíl ze zamýšleného dědictví, Jan P. měl od něj inkasovat milion korun. Jenže tento potenciální komplic ho nahlásil policii. Úvahy Martina G. vnímal zprvu jako mimořádně nevhodný žert, ale posléze dospěl k závěru, že o legraci nejde. Na dalším sezení si pachatele nahrál, informoval policii a ta Martina G. loni 12. října sebrala. Právě jako špatný vtip se přitom nyní snažil obžalovaný soudu celý případ předestřít.

„Mohlo se tam stát, že jsem řekl, fajn, tak ty fotry zastřelíme. Já to nepopírám, mohlo se to stát,“ prohlásil u soudu. „Mrzí mě, že jsem se dopustil takového žvanění, že bych něco takového udělal. Jsem pohádkář. Byla to fantasmagorie, ne realita. To není trestné,“ prohlásil. Silácké řeči připsal drogovým raušům. Že šlo jen o planá slova, se snažil doložit tím, že jeho rodiče jsou zadlužení, zbraň mu měl dodat teprve osmnáctiletý známý nebo že rodiče ve firmě jen pracují, ale nevlastní ji. Po jejich smrti by prý tak těžko mohl dosáhnout toho, že by společnost převzal.

Podle svědkyně často lhal, druhý svědek Martinu G. nepomohl

„To je jako kdybych tady říkal soudu, že vlítnu do válečný zóny, ukradl tank a jel na magistrálu a vy byste mě za to soudili, to je úplně stejná pohádka,“ shrnul svou obhajobu. Jeho bujnou fantazii potvrdila v síni svědkyně Kateřina D., s níž obžalovaný nějaký čas bydlel. Lhaní prý pro Martina G. bylo součástí osobnosti. „Poznat u něj, co je pravda, a co lež, bylo někdy dost složité,“ poznamenala.

René B., u kterého Martin G. v době údajných plánů pobýval, obžalovanému naopak příliš neprospěl. Potvrdil svou výpověď policii z vyšetřování. Podle svých slov byl u toho, když Martin G. o svých úmyslech mluvil. René B. je bral vážně, podle jeho soudu by prý Martin G. byl vraždy schopen. „Svýmu otci by to udělal. Kdyby si vzal pervitin, tak by toho byl schopný. Aby se pomstil,“ uvedl René B.

Líčení má podle plánu pokračovat 15. června. Vypovídat by měli další svědci, předpokládá se i výslech toxikologa a s velkou pravděpodobností se budou číst přepisy zachycené komunikace o chystaných vraždách. Serveru Lidovky.cz se podařilo před časem zastihnout otce obžalovaného, o případu však mluvit nechtěl. „Nevím, co vám k tomu můžu říct. Jsem vázaný mlčenlivostí,“ řekl. Současně ale zmínil, že syn na něj jako na svědka spoléhat nejspíš nemůže „Stát za ním asi nebudu,“ řekl.