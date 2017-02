Chucpe na druhou: Mládek kope za operátory jako kdysi Kalousek

Mladý právník se jmenoval Robert Pelikán (ANO) a dnes je ministrem spravedlnosti. Ironií osudu ve vládě, jejíž ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) hází klacky pod nohy témuž regulačnímu úřadu ještě řádově lépe než Kalousek. A slabý premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s tím opět nic nedělá.

Mládek a jeho nejbližší se za tři roky blýskli tolika kousky, že se voliči musí ptát, jestli to vůbec ještě jde překonat. Nejprve zkusili ve prospěch operátorů zdražit sítě wi-fi. Pak v pošťuchování se stranickými kolegy z ministerstva vnitra uložili k ledu miliardy z eurodotací na superrychlý internet, jenž by konkuroval zastaralým telefonním linkám. Nakonec slíbili, ale pak „zapomněli“, vrátit do zákona lepší ochranu spotřebitele a teď chtějí zabetonovat vysoké ceny zákazem „podpultových“ nabídek.

Když pak i přes dlouhodobou nepřízeň Mládkova ministerstva, hraničící se sabotáží, telekomunikační úřad operátory skutečně přitlačil ke zdi, pokusil se ministr svalit vinu pro jistotu právě na něj. Dozvěděli jsme se navíc, že Mládkovi vlastní úředníci lobbovali v Bruselu za vyšší ceny roamingu, ale to nevadí, protože podle ministra je přece jen pro elity. Následně raději jmenoval svého poradce a „experta“ náměstkem, aby sám nemusel jít vysvětlovat do televize. Rychlonáměstek ale zvládl lidi poslat za nižšími cenami rovnou do Polska. Ministr „chlapsky“ přijal odpovědnost a vyhodil... šéfa komunikace.

Aby toho nebylo dost, nakonec se nevynořil nikdo jiný než Miroslav Kalousek a začal bojovat s drahým voláním. Tohle duo už se nedá nazvat jinak než jeho oblíbeným označením chucpe. Ovšem na druhou.