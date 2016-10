Chyby v tendru i porušení rozpočtové kázně. Kontroloři si posvítili na armádní lázně

Podle ministerstva obrany nejsou zjištěné nedostatky systémového charakteru a činnost organizace probíhá v souladu s právními předpisy. Ministerstvo nyní zpracovává novou koncepci jejího rozvoje.



VLRZ mají ve své správě rekreační a lázeňská zařízení, jako jsou například vojenské zotavovny, vojenské lázeňské léčebny, Vojenský rehabilitační ústav či Domov pro válečné veterány Karlovy Vary. V uplynulých čtyřech letech ale vojáci a zaměstnanci ministerstva využívali jen 36 procent jejich kapacity, zatímco pro komerční činnost bylo využíváno 46 procent. Zbytek zůstal neobsazený.

„Ministerstvo navíc využívání kapacit pro hlavní a jinou činnost nesledovalo ani nevyhodnocovalo odděleně. Nemělo tak přehled, jestli lázně a rekreační zařízení slouží svému účelu, tedy k rekreaci vojáků a zaměstnanců ministerstva,“ uvedl NKÚ.

„Celková kapacita zdravotnických, lázeňských a rekreačních zařízení organizace zohledňuje to, že by byly plně využity při řešení krizových stavů souvisejících se zabezpečením obrany státu,“ sdělil mluvčí ministerstva Petr Medek. Organizace se podle něj chová jako řádný hospodář a nevyužité kapacity nabízí ke komerčním účelům. Pětaosmdesátiprocentní naplněnost je prý v tomto oboru celorepublikově nadprůměrný výsledek. „Aktuálně navíc probíhají nábory nových vojáků z povolání a do budoucna lze očekávat vyšší využití objektů ze strany příslušníků Armády ČR,“ podotkl mluvčí.

Podle kontrolorů organizace v roce 2012 nesprávně účtovala výnosy a chybně tvořila rezervy: „Nedostatky v účetnictví ovlivnily hospodářský výsledek hlavní činnosti, který tak nebyl spolehlivý. I přesto jej ministerstvo schválilo a na základě výsledků schváleného hospodaření dostávali zaměstnanci VLRZ odměny,“ uvedli.

Porušení rozpočtové kázně

Organizace podle NKÚ použila téměř 60 milionů korun určených na mzdové a další osobní náklady z hlavní činnosti na mzdové náklady z jiné činnosti. Podle NKÚ se tak VLRZ dopustila porušení rozpočtové kázně. Podle Medka už ministerstvo provedlo novelizaci vnitřního předpisu, kterou byla oblast výkaznictví vyřešena.

Kontroloři objevili chyby i v tendru na rekonstrukci chodby a pokojů v hotelu Vranov. Organizace ji podle nich rozdělila do čtyř etap a každou zadala zvlášť jako zakázku malého rozsahu pokaždé stejné firmě. Celkem ale stála rekonstrukce téměř 23 milionů korun bez DPH, čímž překročila zákonem daný limit pro zakázky malého rozsahu.

„V oblasti zadávání veřejných zakázek byla přijata opatření, aby nedocházelo k situacím, které NKÚ ve svém kontrolním závěru popisuje,“ dodal Medek. Od roku 2012 prý neposkytlo ministerstvo VLRZ žádnou investiční dotaci a veškeré financování řešila organizace z vlastních zdrojů.

Příspěvek na provoz se sice zvyšuje, ale navýšení je podle Medka úměrné především zákonnému nárůstu platů zaměstnanců, nárůstu požadavků armády na zajištění rehabilitací vojáků, požadavkům na služby pro válečné veterány a potřebě zabezpečit závodní stravování.