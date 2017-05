Přátelé oslaví narozeniny kardinála Vlka, na koncert dorazí Herman, Strach či Passer

Antonín Randa vede spolek Cesta 121, jehož náplní je péče o staré, nemocné nebo opuštěné kněží. Spolek se rovněž angažoval v servisu pro kardinála Vlka, když se o něj po zjištění jeho choroby letos v lednu starali pracovníci na faře v Karlíně. Právě v této době začal Randa koncert plánovat, u zrodu nápadu byl i sám kardinál. Smrt jednoho z nejvýraznějších představitelů české církve na oslavě nic nezměnila.

„Věřím v to, že bude znát, že se tam potkají lidé, kteří jsou stejně nastavení, dívají se na svět podobnýma očima a spojuje je sympatie, respekt a láska k panu kardinálovi,“ říká Randa v rozhovoru pro Lidovky.cz ke koncertu, který se odehraje ve středu od 18 hodin v Kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně.

Antonín Randa je předsedou Cesty 121.

Lidovky.cz: Vy jste avizoval, že oslava nedožitých 85. narozenin pana kardinála Vlka proběhne přesně tak, jak si on sám představoval. Co to přesně znamená?

Já jsem přišel za panem kardinálem do Karlína s tím, že se mu blíží narozeniny a co by říkal tomu, kdybychom uspořádali koncert v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR. On z toho byl nadšená, Hudbu Hradní stráže a Policie ČR má rád, ty lidi zná. Zná i pana dirigenta Jana Zástěru, byli přátelé. Zná ho ze svatováclavských bohoslužeb ve Staré Boleslavi. Pan kardinál měl dost dobrý přehled o tom, co pan Zástěra dělá. Na podobě koncertu jsme se domlouvali s panem kardinálem. Bylo to v době, kdy se nečekalo, že by se toho neúčastnil. Bylo to ještě před chemoterapií. Těšili jsme se, že si to užijeme dohromady.

Lidovky.cz: Lze oslavu vnímat jak skutečně poslední možnost, jak se s panem kardinálem rozloučit a definitivně se vypořádat s jeho odchodem?

Určitě. Už by to ale nemělo být v takové smutnější atmosféře, která provázela předchozí týdny. Teď si to jdeme užít jako narozeniny. A na narozeninách není čas na smutnění, ty se mají oslavit. Věříme, že pan kardinál to tam někde nahoře bude poslouchat.

Lidovky.cz: Co byste si přál, aby si lidé z oslavy odnesli?

Věřím v to, že bude znát, že se tam potkají lidé, kteří jsou stejně nastavení, dívají se na svět podobnýma očima a spojuje je sympatie, respekt a láska k panu kardinálovi. To jsou takové nezměřitelné hodnoty. Když obvykle člověk přijde do nějakého prostředí, tak se tam cítí dobře, nebo ne. A doufám, že tady se budou všichni cítit dobře ne jen kvůli té krásné hudbě a krásnému prostředí, ale kvůli tomu, že tam jdou lidé stejného ražení.

Co je Cesta 121? Cesta 121 je charitativní spolek, jenž pečuje o staré, osamocené a nemocné kněží. Zajišťuje jim zdravotní pomůcky, podporu psychoterapeuta či materiální pomoc.Spolek funguje 8 let, posledních osm měsíců ho vede Antonín Randa.

Název si spolek odvodil ze Žalmu 121, kde se objevuje citát: "Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi." Více o spolku se můžete dozvědět zde.

Lidovky.cz: Vy jste ředitelem spolku, který se v první řadě stará o staré, nemocné nebo opuštěné kněze. Máte vůbec s organizováním takové akce zkušenosti?

Takhle velkou akci jsme ještě nepořádali. Už z toho také s nadsázkou řečeno týden nespím, aby to všechno klaplo. Pořád to tam jezdím kontrolovat, jak probíhají přípravy. Dnes jsem tam byl zařizovat židle. Zájem, který reflektujeme, je velký. Jsem na účast zvědavý. Myslím si, že to bude důstojná oslava.

„Nepřipadá mi, že by pan kardinál Vlk neexistoval“

Lidovky.cz: V čem jsou pro vás přípravy oslavy nejnáročnější?

Musím říct, že mi všichni lidé, s kterými sem něco potřeboval řešit, vyšli neuvěřitelně vstříc. Ať už to byli hudebníci, kteří se rozhodli hrát zadarmo, nebo lidé pomáhající mi s tiskovými materiály a podobně. Všichni mi říkali, že pro pana kardinála to udělají velmi rádi. Nemohu si na nic stěžovat. Všechno, po čem jsem toužil, aby nějak bylo, proběhlo. Se samotnou farností v Karlíně se spolupracovalo skvěle ještě v době, kdy pan kardinál žil, a spolupracuje se s ní skvěle i teď. Nemůžu říct, že bych vnímal nějakou věc, která by mi komplikovala život. Jenom ve mně je taková nervozita, aby všichni byli spokojení a všechno klaplo.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Lidovky.cz: Chápu to správně tak, že ta organizace je pro vás spíše radostí?

To zase ne, protože cítím velkou odpovědnost. Když sezvete takové lidi, tak vám záleží na tom, aby to vyšlo. Relaxem bych to stoprocentně nenazval, ale určitá vnitřní radost tam je. Například díky tomu, že mi zavolá kamarádka přijede na koncert na otočku až ze Zlína. Nebo přístup paní europoslankyně Michaely Šojdrové, která má ten samý den zasedání ve Štrasbuku, kde to odhlasuje a jen kvůli koncertu letí se složitými přestupy do Prahy. A po koncertu letí hned zpátky. Její tým do ní přitom hučí, že to je nesmysl. Ale ona jasně řekla, že u toho chce být. Tak to mě těší. Je to sice zavazující, ale těší mě to.

Lidovky.cz: Zmínil jste tu europoslankyni Šojdrovou, kdo další z řad politiků nebo veřejně známých osobností dorazí?

Na úvod chci jmenovat pana kardinála Dominika Duku. Kromě paní europoslankyně Šojdrové si vybavuji pana ministra kultury Daniela Hermanna, pana senátora Václava Hampla nebo bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou. Hosté přichází napříč politického spektra, jsou z různých stran. Na koncert se těší široká rodina zesnulého kardinála Vlka i pečovatelé, kteří se o otce kardinála starali, ať už v Karlíně nebo v nemocnici. V hojné účasti dorazí i podporovatelé Cesty 121 ze společnosti T-Mobile nebo Nadace DRFG, účast potvrdil rovněž developer Radim Passer či režisér Jiří Strach.

Lidovky.cz: Počítáte s tím, že by si z někdo z těchto hostí vzal slov a na pana kardinála vzpomenul?

My jsme se domluvili, že velké řeči nebudou. Nečekáme žádné projevy politiků ani nikoho dalšího. Chtěli bychom to mít v atmosféře, že se tam především zahraje. Bude tam akorát můj kolega z Cesty 121 Prokop Siostrzonek, který přivítá hosty a pak pan kardinál Duka by měl v promluvě vzpomenout na pana kardinála Vlka. A předpokládám, že se společně pomodlíme. Modlitba pak bude mostem k samotnému hudebnímu vystoupení.

Lidovky.cz: S jakou celkovou účastí počítáte, kolik lidí podle vašich odhadů dorazí?

Můžu vycházet z toho, co máme na Facebooku, kolik lidí mi telefonuje a z přihlášek osobností z řad poslanců, senátorů a podobně. Tisíc lidí tam klidně dorazit může. Když přijde pětistovka, budu spokojený. Ale myslím si, že lidí přijde ještě víc.

Lidovky.cz: Vnímáte i vy sám pro sebe středeční oslavu jako možnost, jak se s odchodem pana kardinála smířit?

Pro mě osobně po jeho odchodu bylo nové jen to, že jeho mobilní telefonní číslo už není aktivní. Vím, že si ho nikdy nevymažu, že mi v paměti telefonu zůstane. Nyní mám pocity, jako když chystáte narozeniny někomu, s kým vlastně pořád počítáte, že existuje. Ani si mi vlastně nezdá, že by pan kardinál neexistoval. V určitém smyslu to tak necítím. Je to akce, kterou dělám pro něj, a myslím si, že nějakým způsobem tam bude přítomný.