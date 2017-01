Čím méně personálu v psychiatriclých zařízeních, tím více tlumivých prostředků, říká psychiatr

Vdova, která na začátku roku podala ústavní stížnost, je přesvědčená, že ošetřující personál v brněnské psychiatrické nemocnici pochybil při léčbě a péči o jejího dnes již zesnulého manžela, který trpěl Alzheimerovou chorobou. V nedožitých 89 letech byl údajně hubený Otakar R. pravidelně kurtován k posteli těžkými koženými popruhy. To mu prý způsobilo, jak informoval server Lidovky.cz, výrazná zranění a podlitiny. (více čtěte ZDE)

A nejde o jediný případ. Česko podle mezinárodních organizací údajně ignoruje úmluvy o lidských právech. Je kurtování, ponížení a podávání silných léků běžnou praxí v psychiatrických léčebnách? Jde o ojedinělé případy, nebo systémovou chybu?

Na otázky serveru Lidovky.cz v pondělí odpoledne odpovídal bývalý ministr zdravotnictví a exředitel léčebny v Bohnicích Ivan David. „Čím méně je personálu a čím je horší, tím více nadbytečných tlumivých prostředků,“ uvedl mimo jiné známý psychiatr na dotazy, které připomínaly spíše popis negativních zkušeností z prostředí českých psychiatrických zařízení.

„Matka mého kamaráda byla s Alzheimerovou chorobou umístěna do domu s pečovatelskou službou. Když za ní přišel ráno byla aktivní,ale když ji přišel navštívit k večeru, tak byla, a nejen ona, naprosto apatická,“ napsal jeden ze čtenářů s tím, že podávání silných léků za účelem utlumení je podle něj v ústavech pro lidi s psychickými chorobami běžnou praxí.



Kvalitní personál. Problém

Podle Davida je však situace poněkud složitější. Péče v různých odděleních, někdy i téže nemocnice, je na různé úrovni a nelze ji hodnotit bez bližších informací o konkrétním případu. Obecně však říká: „Je to jednak na personálu a vedoucích pracovnících, aby udrželi správnou praxi. Dnes je obtížné sehnat (za ty peníze) nejen kvalitní personál, ale i kvalitní vedoucí. Druhou podstatnou věcí je naprostý nedostatek kontrolní činnosti. Mám na mysli průběžné kontroly.“

Tím narazil na často kritizovaný problém. Kvůli němu ostatně brněnští právníci volají po zřízení kontrolního mechanismu umožňují pravidelné kontroly.

„Čím méně je personálu a čím je horší, tím více nadbytečných tlumivých prostředků,“ uvedl dále David v reakci na dotaz čtenáře. V souvislosti s tím nastínil i další nepříznivý jev v léčebnách, tedy syndrom vyhoření pracovníků pracujících s psychicky nemocnými lidmi.

Právě na něj se ptal další z tázajících. „Vyhoření pracovníků je problém všude na světě. Proto vydrží jen ti odolní, a těch ubývá. Z toho důvodu je personál psychiatrických nemocnic nadprůměrně starý proti jiným oborům. Proti vyhoření se bojuje těžko,“ odpověděl bývalý ředitel Psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Co by podle něj mohlo přispět ke zlepšení současného stavu, který je mnohými pacienty, ale třeba i právníky z Ligy lidských práv kritizován? Jsou to prý především peníze a rozumná koncepce. „Za peníze lze koupit to, co chybí k realizaci rozumné koncepce,“ uvedl David. Zlepšení ale podle něj nebude okamžité. „Pokud koncepce nebude rozumná, může dojít ke zhoršení,“ varoval posléze.

Pokud jde o samotnou péči, čtenáři nejčastěji pokládali otázky směřující ke kvalitě zařízení i přístupu personálu k pacientům. „Nemyslíte, že by psychicky nemocní lidé měli být raději léčeni nebo dozorováni v menších skupinách a zařízeních než ve velkokapacitním léčebnám?“ zněl jeden z desítek dotazů.

Podle psychiatra Davida jsou však i ve velké nemocnici jsou na každém oddělení „malé skupiny“. „Hodně malé zařízení nemůže být schopno nemocné třídit podle jejich potřeb, proto nemůže všem věnovat potřebnou péči. Zařízení sociální péče samozřejmě mohou být malá, protože bývají specializovaná. Každý pracuje jak umí. A někdy ještě hůř. I lékaři,“ odpověděl.

Omezená kapacita

Další z tázajících zas kritizoval čekací dobu před přijetím do psychiatrické léčebny v případě dobrovolné hospitalizace. Sám prý čekal čtyři měsíce. „Psychiatrická zařízení mají omezenou kapacitu a pacienty vybírají a přijetí stanovují podle naléhavosti, tak jak ji sami vnímají,“ odpověděl David.

Čtenáře také zajímalo, jak a jestli by měli lékaři spolupracovat s rodinou pacienta, pokud o to sám stojí? „Lékaři vždy s blízkými pacientů spolupracovali, pokud je to pro léčení přínosné, a to většinou je. Problém je v tom, že v době ‚lidských práv ad absurdum‘ s tím pacienti musejí výslovně souhlasit. A jim se to začasté nelíbí. Někteří blízcí si ovšem spolupráci představují jako plnění svých příkazů personálem. Spolupráce ovšem předpokládá oboustrannost,” napsal exministr.

Někteří pacienti si ale naopak stěžují na nedůstojnost při péči. Jak se lze bránit proti neprofesionálnímu chování zdravotního personálu? „Stěžovat si můžete všude, dosáhnout nápravy jen někde. Také je nutné špatnou praxi prokázat. Nejdřív je dobré si stěžovat vedoucímu oddělení, pak statutárnímu zástupci zařízení, pak zřizovateli zařízení, můžete se obrátil na Lékařskou komoru, policii či příslušný soud,“ odpověděl na závěr bývalý ředitel léčebny v pražských Bohnicích.