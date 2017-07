Čína hledá na Západě doktory pro vězněného nobelistu. Bojí se dopadu na summit G20

Liouova manželka je od roku 2010 držena v domácím vězení Liou Siao-po je čínský literární kritik a disident, v roce 2010 získal Nobelovu cenu míru.



v roce 2010 získal Nobelovu cenu míru. V 80. letech 20. století zformuloval studie, které akcentovaly vztah mezi tradicí a kritikou a adresoval je svým současníkům. Tak na sebe poprvé upoutal mezinárodní pozornost.



Když ho propustili, začal publikovat články v zahraničí a spoluzaložil Nezávislé centrum čínského PEN klubu.



V roce 2008 se stal jedním ze spoluautorů a prvních signatářů Charty 2008 . Dva dny po jejím zveřejnění byl zatčen a v roce 2009 odsouzen na 11 let vězení.



. Dva dny po jejím zveřejnění byl zatčen a v roce 2009 odsouzen na 11 let vězení. Jeho manželka Liu Xia, čínská intelektuálka a malířka, je v domácím vězení od roku 2010, kdy manžela navštívila v cele, soudní proces proti ní nikdy veden nebyl. Vzali se, když byl Liou v roce 1996 držen v pracovním táboře.