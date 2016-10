Čína už v úterý hrozila Česku zhoršením vztahů kvůli dalajlámovi. O prohlášení rozhodl Hrad

Dalajlama se v předchozích dnech v Praze účastnil mezinárodní konference Forum 2000. Někteří čeští politici avizovali, že se s tibetským duchovním vůdcem setkají, a čínské ministerstvo zahraničí si proto ještě předtím pozvalo českého velvyslance v Pekingu Bedřicha Kopeckého. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová řekla Aktuálně.cz, že čínská strana vyjádřila kvůli plánovaným schůzkám s dalajlamou znepokojení.



Čínská diplomacie podle ní zdůraznila citlivost otázky územní celistvosti Čínské lidové republiky (ČLR), v jejímž kontextu na celou záležitost pohlíží. „Vyzvala, aby nedošlo k žádnému setkání oficiálních představitelů a především členů vlády s dalajlamou,“ řekla serveru Lagronová. „Čínská strana upozornila, že by v případě zpochybnění územní celistvosti Číny musela reagovat s možným nepříznivým dopadem na rozvíjející se bilaterální vztahy a spolupráci,“ doplnila.

Kopecký ale čínské diplomaty upozornil na to, že dalajlamova cesta je soukromá, že Česko rozlišuje soukromý a oficiální program členů vlády a k soukromému programu se české ministerstvo zahraničí nevyjadřuje. „Velvyslanec současně ujistil čínskou stranu, že Česko nemění svou politiku jedné Číny. Dále potvrdil, že ČR si je vědoma důležitosti tibetské otázky a podporuje dialog mezi centrální administrativou a tibetskou komunitou,“ uvedla Lagronová.

S dalajlamou se mimo jiné setkal ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD).

Za prohlášením nejvyšších činitelů stojí Hrad

Po tomto setkání vydal Hrad prohlášení, v němž prezident Miloš Zeman, premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) a předsedové parlamentních komor schůzku odsoudili. Média spekulovala o iniciátorovi tohoto prohlášení. Premiér Bohuslav Sobotka ve čtvrtek prohlásil, že impulz vyšel od prezidenta Zemana.

Podle něj ale prohlášení neobsahuje nic nového proti stanoviskům předchozích vlád.



„Na tom, že to bylo zveřejněno, nevidím vůbec nic špatného. Naopak si myslím, že je to dobře,“ uvedl Sobotka. Prohlášení podle něj obsahuje stejná stanoviska, jaká zaujímala i předchozí vlády. „Možná to ty minulé vlády dělaly za zády občanů,“ řekl.

Sobotka také odmítl spekulace, že by se před zveřejněním prohlášení sešel s čínskou velvyslankyní v Česku.