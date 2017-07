Čínský miliardář pouští z USA ‚výbušný materiál‘. Míří i na ‚ďábla‘, pravou ruku prezidenta

Kuo Wen-kuej, který je rovněž členem Trumpova golfového klubu Mar a-Lago, nešíří svá obvinění z území Číny. Pravděpodobně od roku 2015 žije v USA a podle čínského ministerstva zahraničí je na něj od dubna 2017 podán ekvivalent mezinárodního zatykače vydaný Interpolem (mezinárodní policejní organizace) za podvodné praktiky v podnikání. „Mezinárodní policii“ teď vede Meng Chung-wej, který je současně náměstkem čínského ministra obrany.



Miliardář s diváky udržuje kontakt skrz západní sociální sítě (Twitter, Facebook a YouTube), které jsou sice v Číně kvůli „velké ohnivé zdi“ běžným občanům nepřístupné, ale tato restrikce se dá obejít pomocí VPN (virtuální privátní síť). Zeď pravidelně „přeskakuje“ odhadem 100 milionů čínských internetových uživatelů, potenciálních diváků je tedy značný počet. Sám Kuo Wen-kuej říká, že jen v Číně ho sleduje 70-120 milionů diváků.

Výbušný miliardář

Kuo vypouští informace, které nazývá „výbušným materiálem“, jedná se většinou o obvinění z korupce a zneužití moci, přičemž ve svých obviněních je velmi konkrétní, třebaže pro ně zatím neposkytl důkazy.

V příspěvcích Kuo vystupuje jako vlastenec, který chce pro Čínu jen to nejlepší, chce aby byla silná a je nutné, aby se zbavila korupčníků. V některých videích se hlásí k současnému prezidentovi Si Ťin-pchingovi, který je podle něj obklopen zrádci, ale také k Liou Siao-poovi, v současnosti vězněnému nobelistovi a demokratickému aktivistovi, který trpí konečným stadiem rakoviny jater.

„Raději bych viděl ďábla než Wang Čchi-šana,“ říká se mezi úředníky.

Některá obvinění mířila i na „pravou ruku“ současného čínského prezidenta. Tou je Wang Čchi-šan, jeden ze členů stálého výboru politbyra a rovněž vedoucí postava kampaně proti korupci, mezi úředníky přirovnávaný k „ďáblovi“. V tomto boji bylo dle čínských zdrojů zatčeno přes 300 tisíc úředníků a pro čínského prezidenta se jedná o extrémně důležitou záležitost. Bojem proti korupcí si nejenom zvyšuje oblibu mezi čínskou populací, ale také se zbavuje nepřátel uvnitř strany - v úspěchu kampaně se spoléhá především právě na „ďábla“ Wanga, který vede Ústřední komisi pro kontrolu disciplíny, v jejíž kompetenci je vyšetřování korupce.

Podle Kuo Wen-kueje má například Wangova rodina vlastnit nezveřejněný podíl ve společnosti Hainan Airlines, která je známá i v Česku. K tomuto majetku podle něj přišli skrz korupční jednání. Opravdu „výbušné“ ale je Kuovo tvrzení, že Wangovu rodinu chce nechat vyšetřit sám prezident Si Ťin-pching. Tím naznačuje, že mezi touto mocnou dvojící panuje nedůvěra a čínský prezident chce korupční jednání odhalit. Důkazy ale miliardář nepředložil.

I kdyby Kuo Wen-kuej lhal, samotné „pošpinění“ Wanga je pro čínského prezidenta i celou protikorupční kampaň značně nepříjemné.

Miliardář se svědomím?

Čína se původně snažila přejít Kuova obvinění mlčením. Známý je výrok mluvčího čínského ministerstva zahraničí Lu Kchanga, kterým odpověděl na dotaz týkající se čínského miliardáře: „Kuo Wen-kuej je Interpolem hledaný zločinec, jestli věříte tomu, co říká, je to vaše věc. My mu nevěříme.“



Situace se ale změnila. Ukázalo se, že Kuo jen tak nikam neodejde a Číňané jeho „odhalení“ dál sledují. Teď už se tedy můžeme i v oficiálních médiích jako Lidový deník nebo Global Times setkat se články, které Kuoa představují jako lháře a podvodníka.

Situace ale nemusí být tak jednoduchá, aby se dalo říci, že podnikatel, ve kterém se po letech ozvalo svědomí, bojuje proti čínským korupčníkům. Například server Foreign Affairs (FA) si všímá, že miliardářova obvinění přicházejí ve stejný rok jako se má konat stranický sjezd - ten bude velmi důležitý pro čínského prezidenta a také pro Wang Čchi-šana.

Kuo může být zkrátka součástí vnitrostranické opozice vůči současnému prezidentovi, píše FA. Jeho úkolem tak může být i vrazit klín mezi prezidenta a jeho „pravou ruku“. Pokud by se z této dvojice stali nepřátelé, nebo pokud by byl prezident nucen se na podzimním sjezdu otočil proti Wangovi, přišel by tím asi o nejsilnější článek své podpory.