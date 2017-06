Čínský prezident poprvé přicestoval do Hongkongu. Demokratické aktivisty zatkli předem

Lídr demokratické opozice v Hongkongu Joshua Wong v rukou policie. | foto: Reuters

HONGKONG Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek přicestoval poprvé od svého nástupu do funkce v roce 2012 do Hongkongu, informovala agentura Reuters. Jeho třídenní návštěva byla naplánována k příležitosti 20. výročí přechodu bývalé britské kolonie pod správu Pekingu. V den výročí, tedy v sobotu, nastoupí do funkce nová správkyně této zvláštní administrativní oblasti, příznivkyně Pekingu Carrie Lamová. Očekávají se masové protesty demokratické opozice.

Policie před příletem prezidenta zatkla několik známých demokratických aktivistů. Z obavy před protesty jsou celé části města uzavřeny: veřejnost se nedostane na několik hlavních silnic a do některých oblastí v centru. Tisíce policistů jsou nasazeny po městě a na trase, po níž pojede prezidentova kolona.

Byl tolik podobný Havlovi. Založil Chartu 08, nyní ho Čína posílá domů zemřít Čína Hongkongu při přechodu pod správu Pekingu přislíbila - v duchu principu „jedna země, dva systémy“ - vlastní právní systém, omezenou demokracii s politickými stranami a práva, jako je svoboda shromažďování a projevu. Peking také přislíbil, že kapitalistický systém bude v městě zachován beze změny po „nejméně“ 50 let. Demokratická opozice se ovšem obává, že rostoucí vliv Číny liberální tradici narušuje. Aktivisté, zejména mladá generace, už léta volají po větší politické svobodě. „Hongkong mi vždycky ležel na srdci,“ řekl prezident Si na hongkongském letišti před davem mávajícím čínskými vlaječkami. „Jsme ochotni spolu s různými skupinami hongkongské společnosti probrat neobvyklý vývoj Hongkongu za posledních 20 let, vyvodit z této zkušenosti závěry, nahlédnout do budoucnosti, a ujistit se tak, že principem ‚jedna země, dva systémy‘ nic neotřese a bude mít dlouhého trvání,“ uvedl dále čínský prezident. Poslední prezidentská návštěva? 79 dní protestů Jeho poselství se ovšem v ničem neliší od toho, co Hongkongu slibovali předchozí čínští vysocí představitelé, napsala agentura Reuters. Si nereagoval na dotazy novinářů, včetně jednoho, který se se ptal, zda Liou Siao-pcho, laureát Nobelovy ceny za mír a vězněný disident, bude propuštěn a bude moci léčbu rakoviny podstoupit v zahraničí. Liou byl tento týden propuštěn podmínečně a pod dohledem podstupuje léčbu v Šen-jangu. V roce 2012 vyvolala v Hongkongu návštěva předchozího čínského prezidenta Chu Ťin-tchaa průvody stovek tisíc lidí, kteří protestovali proti vlivu Pekingu. O dva roky později se napětí přelilo do protestů, jež trvaly 79 dní v centru města. Účastníci tehdy žádali plnou demokracii a odstoupení správce Hongkongu Leung Čchun-jinga. Právě s Leungem má dnes prezident Si povečeřet. Končícího správce, který takzvanou deštníkovou revoluci v roce 2014 potlačil, po příletu chválil „zejména za zajištění národní bezpečnosti“.