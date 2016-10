Čínský prezident si připsal nový titul, který má i Mao Ce-tung. Je ‚jádrem‘ státu

Čínský prezident Si Ťin-pching značně posílil své postavení, když ve čtvrtek získal nový titul. Titul „jádra“ vedení strany si přidal k bohaté sbírce funkcí, které zastává.

Kromě titulu prezidenta je také generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Číny (KS Číny), předsedou Ústřední vojenské komise a vrchním velitelem ozbrojených sil. Z titulu své funkce generálního tajemníka je členem stálého výboru politbyra Ústředního výboru KS Číny.

Není známo, jak přesně titulu „jádra“ dosáhl, procesy v čínské vrcholné politice jsou tradičně skryté před zraky veřejnosti a během vlády Si Ťin-pchinga tato neprůhlednost ještě zesílila.

Si Ťin-pchingův nový titul je uveden v prohlášení, které ústřední výbor vydal ve čtvrtek po skončení svého čtyřdenního plenárního zasedání a které zveřejnila státní média.



Je to výhra

„Zdá se, že toto zasedání byla pro Si ťin-pchinga skutečná výhra,“ komentoval pro NY Times Joseph Fewsmith, profesor Bostonské univerzity. „Co přesně to bude znamenat pro personální změny ve straně zatím nelze říct, ale zdá se, že (Si) dostane to, co chce.“



Tento úspěch čínského prezidenta přichází necelý rok před tím, než vrcholné vedení KS Číny projde personálními změnami. Siův mandát má vypršet za pět let a podle zvyklostí by tedy měl brzy označit svého nástupce. Mezi komentátory ale panují pochyby, zda se prezident skutečně chystá svoji funkci složit. Nový titul „jádra“ vedení by mohl v procesu předávání moci ještě sehrát nějakou roli.



„Jádrem“ stranického vedení byli v minulosti nazváni jen tři politici - zakladatel komunistické Číny a vůdce první generace Mao Ce-tung, reformní vůdce druhé generace Teng Siao-pching a představitel třetí generace Ťiang Ce-min.

Titul má poukazovat na to, že tito vůdci mají prakticky absolutní, nezpochybnitelné pravomoci. Bývalému prezidentovi Chu Ťin-tchaovi se podobné pocty nedostalo.