Clintonová vyzvala FBI k urychlenému zveřejnění závěrů o nové kontrole uniklých mailů

Někdejší první dáma USA zároveň podle agentury Reuters vyzvala FBI, aby co nejdříve zveřejnil informace o nové kontrole e-mailů.



„Americký lid si zaslouží okamžitě dostat plná a kompletní fakta,“ řekla Clintonová novinářům. Dodala, že je přesvědčená o tom, že nová zjištění nepřinutí FBI změnit svůj červencový verdikt o tom, že jako ministryně zahraničí používáním soukromého e-mailu pro pracovní účely neporušila zákon.

FBI v pátek necelé dva týdny před prezidentskými volbami oznámil Kongresu, že prozkoumá další nově objevené e-maily odeslané ze soukromého účtu Clintonové, zda neobsahují tajné informace.

O vyšetřování informoval v dopise šéfy obou komor Kongresu ředitel FBI James Comey, který ale nebyl s to sdělit, jak dlouho zkoumání potrvá. Nejmenovaný vládní zdroj upřesnil, že e-maily byly nalezeny v jiném elektronickém zařízení v rámci nesouvisejícího jiného vyšetřování. Zařízení patřilo poradkyni Clintonové - Humě Abedinové a jejímu manželovi Anthonymu Weinerovi, upozornil list The New York Times s odvoláním na FBI. Weiner je vyšetřován kvůli obscénní komunikaci s 15letou dívkou. Abedinová již v srpnu oznámila, že se s ním rozchází i kvůli jiným jeho sexuálním skandálům.

Clintonová již dříve čelila vyšetřování FBI za užívání soukromého poštovního serveru ke služebním účelům v době, kdy působila jako ministryně zahraničí USA. Exministryně podle kritiků nesprávným rozesíláním služební elektronické pošty ohrožovala bezpečnost státu.

FBI v červenci konstatoval, že využíváním soukromého serveru si počínala velmi nedbale, zákon nicméně neporušila. Republikánský rival Clintonové Donald Trump uzavření případu v pátek znovu označil za „příšernou chybu“.