Clintonová podle médií znovu zvítězila v předvolebním duelu. Vyčníval počtem osobních útoků

S označením Clintonové za vítězku možná nesouhlasí množství republikánů a určitě ne Trumpův tým, avšak The Washington Post nebo Los Angeles Times se nezdráhaly ocenit její výkon v debatě, která se uskutečnila v noci z neděle na pondělí středoevropského času na půdě Washingtonovy unvierzity v Saint Louis. Že demokratka zvítězila, si myslí i diváci CNN. 57 procent z nich se v anketě vyslovilo pro ni, jen 34 pro realitního magnáta.

David Gergen on Donald Trump: "He blew the debate in the first 20 mins. He was evasive on the main questions." https://t.co/iNB4UkF8oK — CNN (@CNN) October 10, 2016

Naopak The Wall Street Journal ocenil Trumpa, že se mu vedlo lépe než poprvé, protože byl schopen Clintonovou konfrontovat v důležitých oblastech jako je zdravotní péče, zahraniční politika nebo otázka imigrace. Ani tam však jednoznačně netvrdí, že Trump v debatě zvítězil. Naopak ji označují za remízu. Ta je však v konečném důsledku výhrou spíše pro Clintonovou.

„Trump potřeboval jednoznačně vyhrát, vzhledem k tomu pod jakým tlakem jeho kampaň v posledních dnech je. To se mu však nejspíše nepovedlo. Často útočil, ale Clintonová se nenechala rozhodit. Stále se usmívala a pouze republikána obviňovala ze lží,“ uvedl analytik newyorského listu Peter Nicholas. Dodal, že remíza kandidátce demokratů bohatě stačí, pro Trumpa však není dobrým výsledkem.

Konfrontační styl

Klíčovým rysem duelu podle většiny americké veřejnosti pak ale bylo to, jak moc se snažili oba kandidáti napadat toho druhého.

Republikán Trump v debatě se svou demokratickou protivnicí Clintonovou většinu času útočil. Odnesl to exprezident Bill Clinton, do nějž se magnát pustil kvůli tomu, jak se choval k ženám. Své protikandidátce pak vyhrožoval, že ji pošle za mříže za to, že používala soukromou mailovou schránku pro potřeby své bývalé funkce ministryně zahraničí.



Ani jedno z toho se však nestalo nejdiskutovanějším tématem druhé debaty prezidentských kandidátů. Nebyla jím ani videonahrávka, na které Trump vulgárně uráží ženy. Pro americkou veřejnost a média nejvíce diskutovaným tématem byl způsob, jakým se Trump postavil proti názoru svého viceprezidentského kandidáta Mikea Pence v otázce syrské války.

Twitter's top 3 tweeted moments pic.twitter.com/S8D0eK5THx — Tom McCarthy (@TeeMcSee) October 10, 2016

Mike Pence v minulém týdnu v debatě s viceprezidentským kandidátem Clintonové Timem Kainem prohlásil, že by podpořil americkou intervenci v Sýrii. Podobný názor v posledním duelu pronesla i Clintonová, proti čemuž se Trump ohradil. Na upozornění, že jeho nesouhlas je i v rozporu s Penceovým stanoviskem, pouze řekl: „Nemluvili jsme spolu a nesouhlasím s ním.“ Upozornil poté, že dokud Asad, Rusko a Írán bojují proti Islámskému státu, je to dobře, a obvinil Clintonovou, že ani neví, kdo jsou v Sýrii rebelové. Má podle něj jen silné řeči, ale nikdy nic pořádného nevykonala.

Ani přes zřejmý spor, který v zahraniční politice mezi Trumpem a Pencem začíná vylézat na povrch, se viceprezidentský kandidát nenechal rozhodit a svého partnera podpořil a na sociálních sítích dokonce označil za vítěze debaty.

Congrats to my running mate @realDonaldTrump on a big debate win! Proud to stand with you as we #MAGA. — Mike Pence (@mike_pence) October 10, 2016

Druhým nejtřaskavějším tématem byla Trumpova věta, že z postu prezidenta pověří speciálního vyšetřovatele, aby prověřil, jak Clintonová používala svoji e-mailovou schránku. Vracel se tak znovu k tomu, jak unikly demokratčiny e-mailové konverzace z doby, kdy byla ministryní zahraničí Baracka Obamy. „Poslal bych vás za mříže,“ šokoval americkou veřejnost a média realitní magnát.

Sexuální obtěžování? Já jen kecal, Clinton konal

Podle předpokladů přišla hned na úvod debaty řeč na videonahrávku z roku 2005, na níž se Trump chlubí, že ho ženy nechávají, aby je líbal a osahával, protože je slavný. Republikánský kandidát ale odmítl, že by takové věci prováděl bez svolení těchto žen. Zdůraznil zároveň, že na své výroky z nahrávky není hrdý, ale považuje je jen za neškodné řeči.



„Jsou to jen řeči, ale on skutečně konal,“ obvinil Trump v protiútoku exprezidenta Billa Clintona, manžela demokratické kandidátky, z toho, že ženy sexuálně obtěžoval a některé měl přímo znásilnit. Na podporu svých argumentů přivedl do hlediště čtveřici zneužitých žen.

Clintonová na obvinění reagovala tím, že Trump pouze chce odvést pozornost od toho, že se k němu obrací zády členové republikánské strany. Podle dopisovatele Guardianu Bena Jacobse se to projevilo i na účasti již zvolených republikánů přímo na debatě. Měli se tam objevit pouze dva.

The only two elected Republicans in spin room tonight are Jeff Sessions and Rep Jason Smith — Ben Jacobs (@Bencjacobs) October 10, 2016

Oba kandidáti si navzájem také často skákali do řeči, ačkoliv se je v tomto moderátoři Anderson Cooper a Martha Raddatzová snažili korigovat. Trumpovi se však jejich snaha nelíbila. Označil je dokonce za zaujaté. „Je to jako tři proti jednomu,“ prohlásil na účet zkušených novinářů.