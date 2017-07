Člověk zjistí, jak rychle se něco může zbortit, říká studentka po zemětřesení

KARDEMANA/LAMBI/PRAHA Několik hodin strávili v noci na pátek pod širým nebem turisté na řeckém ostrově Kos, který zasáhlo zemětřesení. Doba, po kterou byli lidé nuceni pobývat venku i síla zaznamenaných otřesů a prožitku se výrazně liší podle toho, jak daleko od hlavního města ostrova se turisté nacházeli.

Podle Barbory Hudečkové, které otřesy přerušily poslední noc před návratem do Brna, noční dobrodružství příjemným zážitkem rozhodně nebylo. Pro další Češku - Janu Švejnohovou z Bystřice pod Pernštejnem - byla dnešní noc „děsivá“, venku kvůli otřesům zůstala nakonec až do šesti do rána.



„Nikdy jsem nezažila zemětřesení a ještě o takové intenzitě. Myslím, že na tohle nikdy

nezapomenu, protože člověk zjistí, jak rychle se něco může zbortit,“ uvedla. Od úterý je tato devetenáctiletá studentka s rodiči a bratrem ubytována v hotelu v oblasti Lambi, pouhé dva kilometry severně od centra metropole ostrova.

Otřesy a hluk, který zemětřesení okolo 00:30 SELČ způsobilo, pokládala nejprve za projíždějící nákladní automobil. „Rychle jsem byla vyvedena z omylu a probudila bratra,“ pokračovala Švejnohová. Společně nejprve hledali útočiště v dveřním rámu, neboť z četby věděli, že tam by mělo být bezpečněji. Po konci prvních otřesů se spolu s dalšími hosty vydali z hotelu ven.

„Mohli jsme vidět, jak se například vylil bazén a popadaly nějaké sochy. Moc informací jsme neměli, jenom jsme měli zůstat venku a nechodit vůbec do budov,“ popsala situaci. Ona sama proto vyhledávala podrobnosti na twitteru a sdělovala je dalším hostům. Ti se postupně pokoušeli usnout na lehátkách či sedátkách z hotelového lobby a od bazénu.

„Mysleli jsme si, že za chvilku bude konec, ale zemětřesení se v různých intenzitách vracelo,“ uvedla Švejnohová. Proto bylo podle ní náročné usnout. „V tu chvíli člověk vnímal jakékoliv otřesy i posun židlí. Dalo by se říct, že tu chvilkově vládla i panika,“ připustila.

Brňanku Báru Hudečkovou otřesy probudily v jejím hotelu v letovisku Kardamena asi 30 kilometrů od hlavního města ostrova. „Byli jsme ubytovaní ve třetím patře a tak jsem cítila pohyb postele a v koupelně nám popadaly věci. Co ale vím, tak lidé ubytovaní v přízemí toto necítili,“ sdělila ČTK devatenáctiletá studentka, která je na Kosu s rodiči.

Zemětřesení o síle 6,7 stupně zasáhlo v noci na dnešek Kos i nedaleké turecké pobřeží. Centrum mělo v hloubce deseti kilometrů a ve vzdálenosti asi 11 kilometrů od nejblíže obydleného města. Na Kosu si vyžádalo dva životy - tureckého a švédského občana - a více než 120 zraněných, z nichž 13 vážných případů bylo letecky přepraveny k ošetření na Krétu, do Atén či na Rhodos. Jsou mezi nimi nejen Řekové, ale také Turek, Albánec či Nor.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří ČR je v současnosti na Kosu kolem 2 000 Čechů, kteří na ostrov jeli s cestovními kancelářemi. Další dvě až tři stovky českých turistů pobývají na Kosu individuálně. V tureckém Bodrumu je s cestovními kanceláři na 500 Čechů, řekl Papež.

Zemětřesení dočasně uzavřelo letiště na Kosu a tak se dnešní návrat brněnské studentky opozdí zhruba o tři hodiny. Letadlo je nyní na letišti v Tuřanech očekáváno zhruba ve 14:10 SELČ.

Na televizních záběrech a fotografiích hlavního města ostrova jsou vidět popraskané zdi, některé sesunuté na kavárenské stolky v centru.

Nic tak dramatického Hudečková nezažila. Na twitteru v noci s pobavením konstatovala, že z pokoje si automaticky i hluboko po půlnoci vzala kromě pasu a mobilního telefonu také sluneční brýle. „Je mi strašně líto personálu tady. Snaží se, jakože je všechno ok, ale je prostě vidět, že jsou z toho všichni v šoku,“ napsala také. Evakuováni za příznivého, byť větrného počasí byli podle české turistky všichni obyvatelé jejího hotelu s přibližně 250 pokoji.

„Dovolenou mi to nezkazilo, jelikož dnes odlétám, ale nic příjemného to nebylo,“ uzavřela Hudečková.