Co Juergen Teller naservíroval návštěvníkům na talíř

Němec Juergen Teller (*1964) v šestaosmdesátém roce dokončil studia na Bavorské státní škole fotografie. Ještě téhož roku se přestěhoval do Londýna. Začátky zažil existenčně krušné, ale netrvalo to moc dlouho: už koncem osmé dekády se uchytil v lifestylovém a módním, ale i hudebním průmyslu. Fotil na zakázku kapely, mezi jinými Nirvanu během jejího evropského turné, když ještě nebyla globální grunge ikonou.

Nirvanovská stopa Tellerovi zvýšila kredit. Teller se vzápětí vřadil mezi ty, kteří v módním průmyslu 90. let prosadili „opravdovější“ pohled: naturalističtější, chtělo by se napsat méně stylizovanou vizualitu, přičemž s takovými výrazy se musí zacházet obezřetně, neboť v módě je stylizací vše, i to, co se urputně tváří, že jí není. Fakt je, že když například na internetu najdete Tellerovy fotky slavné americké modelky Kristen McMenamyové, spatříte syrovost těla a obrazového výrazu, s nimiž se ve vypulírovaném lifestylu, jímž dosud přetékají tuzemské stánky s časopisy, nesetkáte. A i fotograficky neškolené oko pozná, že estetika záběrů s McMenamyovou a prací, jež jsou rozvěšeny v Rudolfinu, je v podstatě jedna a táž. Mezi Tellerovými zakázkami a tím, co lze nazvat volnou tvorbou, není ostrých předělů ani esteticky, ani námětově. Ostatně v Rudolfinu se nachází triptych docela syrových aktů módní celebrity, britské módní návrhářky Vivienne Westwoodové (* 1941) z roku 2009.

V postavení mimo hru

Expozici vyzývající k užívání si života Enjoy Your Life! sestavil autor sám z prací vzniklých po roce 2000; řada z nich nese loňské datum. Obecně ukazují – alespoň pisateli této recenzi – nesnesitelnou lehkost dnešního tvoření na tom poli, k jehož žádaným obhospodařovatelům Teller náleží. Jde o pole, jež je výrazem – aniž si to hospodáři vždy uvědomují – hédonismu soudobého západního člověka, který je hmotně zajištěn, hraje si, zahrává si, ironizuje, nezávazně poukazuje, vyžívá se v bizarnosti, oblibuje odvozenosti. Když na tu hru cele nepřistoupíte a ponecháte si i jen drobný odstup, nabýváte pozorováním dojem, že jde o tanec na hrobě, že je to výraz marnosti a marnivosti.

Svůj význam v takovém dojmu z Enjoy Your Life! má pro pisatele těchto řádků, který úmyslně nebere v potaz všemožný provozně-tržní a píárový kontext, který jistě lze k Tellerovi přifařit a tvářit se, že je v Rudolfinu vše v nejlepším pořádku, následující skutečnost. Tvůrce nynější kolekci připravil pro tři místa: pro Bundeskunsthalle v Bonnu, kde se prezentovala loni v létě, pro Rudolfinum a pro výstavní prostory Martin Gropius Bau v Berlíně, kam se přesune letos na jaře. Je pochopitelné, že v německém kulturním niveau je Teller zabydlen, jeho tvorba je tam roky přítomna, lze ji sledovat v nějakém vývoji a značná jednak autobiografičnost (Teller na fotkách často pózuje), jednak intertextualita, odkazovost sestavy Enjoy Your Life! má jinou výpovědní hodnotu než v Česku, kde se tento fotograf představuje premiérově. Ostatně v Rudolfinu se prodává katalog, který vloni vydalo göttingenské nakladatelství Steidl spolu s pořádající Bundeskunsthalle a který se jmenuje Mit dem Teller nach Bonn (S talířem do Bonnu); pražská galerie je sice v tiráži zmíněna coby jedno z míst konání, ale koncept knihy jde zcela mimo nás. Překlad textů z katalogu připravilo Rudolfinum v samostatně prodejné brožurce; tento počin trošku napomůže porozumění tomu, kdo je Teller zač, avšak propojení dotyčných textů s obrazem v katalogu je zcela jiná káva.

A pak je tu pochybnost o Tellerově autorském výběru, tedy přinejmenším o tom pro Rudolfinum (bonnskou výstavu recenzent neviděl a neví, zda byla totožná). Už název katalogu odkazuje k umělcově příjmení (der teller = talíř) a s talířem jako motivem se v té publikace obrazově důsledně pracuje. I v Rudolfinu jsou talíře nejčastějším či průběžným motivem vystavených prací (talíře různých velikostí, na něž Teller nechává tisknout své fotky). Avšak pražská kolekce nemá tu soudržnost, ty – s dovolením – koule co soubor v katalogu, jakkoliv je knižní výsledek ještě hédonističtější, animálnější, marnivější, křiklavější než ten v sálech Rudolfina. Ale v Rudolfinu autor oproti katalogu silně ubral na mužské nahotě a „surrealistických“ spojeních; fotky v nejedné partii rozlehlé galerie vyhlížejí tu nicotně, tu pracovně – coby nához. Z výstavy je tak především informace o jednom zvučném jménu dnešní módní a galerijní scény.