ASI.JATKA: Co mě štve na Vietnamcích a Češích

PRAHA Když Vietnamci vykořisťují své krajany, když Vietnamci furt mluví o tom, co je “správné” a nebo když nás Češi vyobrazují buď jako totální dementy neplatící daně, nebo jako naprosto submisivní a pracovitý národ. Tady to je. Vše, co mě štve na na Vietnamcích a Češích.

že někteří Češi vědomě zneužívají velkorysosti Vietnamců a nemají soudnost, když je jim něco nabídnuto zdarma (třeba v obchodě, darem)



když se potkají Vietnamci (zvlášť Vietnamky), tak čumí, prostě fakt čumí



že někteří Vietnamci vykořisťují své krajany. Fakt je to humus, vidět, jak společenská hierachie a nepřirozený morální imperativ svazuje



že Vietnamci netřídí odpad a na všechno používají ten debilní alobal



že na nás někdy mluvíte jak na dementy nebo nám tykáte, nedělejte to ani v dobré víře (pasujete nás do role slabšího)



když děláte ty trapný vtipy o úzkých asiatkách a psech v jídle



že Vietnamci furt mluví o tom, co je “správné” (phai nay, phai no)



když nás vyzobrazujete buď jako totální dementy neplatící daně, nebo jako naprosto submisivní a pracovitý národ



že někteří Vietnamci prodávají drogy a pak si jak nenápadní kreténi jezdí v meďácích, kupujou si zlatý hodinky a iPhony, se kterými stejně vole neumí



že si Vietnamci mezi sebou nedomlouvají cenu před uskutečněním obchodu, čímžtopádem si někteří podnikavci řeknou dvojnásobek ceny – a ti kupující to zaplatí! ( třeba vydřiduští překladatelé – třeba i bez licence – po krajanech chtějí 1000 Kč za 20 minutový překlad u doktora)

Do Thu Trang Patří ke generaci Vietnamců v Česku, kteří každodenně porovnávají rozdíly - ty kulturní i generační. Narodila se ve Vietnamu. Do Česka přicestovala s rodinou jako pětiletá a dlouhou dobu vyrůstala v české rodině. Na střední škole chtěla být diplomatkou, potom ale vystudovala Marketing a PR a Česko-německá studia na Karlově univerzitě. Sama o sobě píše, že se pohybuje kolem marketingu, startupů, copywritingu a IT. O svém životě v Česku píše na blogu Asijatka.cz. Je svobodná, bezdětná, má české a vietnamské občanství.



Články autorka publikovala na svém blogu Asijatka.cz.