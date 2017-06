Co nyní čeká velkou Británii? Mayová chtěla posílit, ale naopak ztratila

Budeme sledovat ohlasy na výsledky předčasných parlamentních voleb v Británii. Ty vyhrála Konzervativní strana premiérky Theresy Mayové, která ale v Dolní sněmovně ztratí většinu. Před sečtením posledních 16 volebních obvodů měli konzervativci 309 křesel z celkového počtu 650. Opoziční labouristé Jeremyho Corbyna získali 258 mandátů.

Kromě konzervativců a labouristů se do parlamentu podle průzkumu mezi voliči u volebních místností dostala také Skotská národní strana (SNP) se ziskem 34 křesel a Liberální demokraté se 14 mandáty. Dvaadvacet křesel obsadí další menší strany. Nacionalistická a protievropská Strana nezávislosti Spojeného království (UKIP) se do sněmovny patrně nedostane.

Volby tak přinesly premiérce Mayové porážku, neboť přišla o absolutní většinu v parlamentu. Aby ji konzervativci udrželi, museli by získat nejméně 326 mandátů, což je už před koncem sčítání jasně nereálné. Volby vyhlásila premiérka Theresa Mayová ve snaze posílit postavení konzervativců v nadcházejícím vyjednávání o vystoupení Británie z Evropské unie.

V pátek pak bude Juncker hlavním řečníkem Pražské konference o obraně a bezpečnosti (DESCOP), která má rozhodnout o základních obrysech „evropské armády“. Úvodní projevy pronese také premiér Bohuslav Sobotka, zástupkyně generálního tajemníka NATO Rose Gottemoellerová a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová. Juncker veze do Prahy tři scénáře, lišící se intenzitou spolupráce armád jednotlivých zemí Unie.

V Kazachstánu bude slavnostně zahájena výstava Expo 2017, zúčastní se i český prezident Miloš Zeman, který je zde na pracovní návštěvě. Expo 2017 bude první mezinárodní výstavou, která se bude konat na půdě bývalého Sovětského svazu. Očekává se návštěva 5,5 milionu turistů a účast více než 101 států, původní předpoklad byl 47.

V Lucemburku budou jednat ministři vnitra zemí EU. Posoudí situaci v oblasti migrace a návratové politiky a proberou návrhy zaměřené na reformu evropského azylového systému. Mluvit se bude také o zlepšování informačních systémů, včetně Schengenského informačního systému, o možnostech boje proti terorismu a radikalizaci. Česká republika nedávno oznámila, že do konce roku neplánuje přijetí žádných běženců podle unijních kvót.

„Česká republika přijímá pomoc od Evropské unie, a měla by proto prokázat solidaritu při společném řešení migrační krize,“ reagoval na vyjádření předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.



Členové pražské ČSSD budou rozhodovat v referendu o kandidátce pro letošní volby do sněmovny. Žhavým kandidátem na pozici vůdce kandidátky byl dlouho ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Ten přitom v dubnu oznámil, že z pražské kandidátky odstupuje, protože se mu nepodařilo prosadit svou podobu kandidátky. Údajně neúspěšně prosazoval na druhé místo kandidátní listiny svou náměstkyni z ministerstva Lenku Tesku Arnoštovou.

„V Praze jsou navrženi tři kandidáti na lídra a jedním z nich je pan Ludvík,“ řekl nedávno premiér Bohuslav Sobotka.



Budeme sledovat reakce na rozluku rodiny premiéra Bohuslava Sobotky. Důvodem je údajně dlouhodobý tlak, jemuž je ve všech aspektech vystaven život politika a jeho nejbližších. Manželé odmítají, že by za jejich krokem stála nějaká konkrétní událost nebo osoba.



Pokračuje hlavní líčení s podnikatelem Shahramem Abdullahem Zadehem. Zadeh se spolu s 14 dalšími lidmi u brněnského krajského soudu zpovídá z podezření z daňových úniků. Podle obžaloby šidili stát při dovozu pohonných hmot do Česka, celková škoda činí 2,5 miliardy korun. V této kauze je Zadeh stíhán na svobodě díky kauci 150 milionů korun, kterou zaplatil. Později byl ale opět vzat do vazby, a to kvůli ovlivňování svědků.



Pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by mohli schvalovat mimo jiné návrh zákona o elektronické identifikaci. Zákon o elektronické identifikaci má stanovit pravidla pro používání občanských průkazů s elektronickým čipem podle evropských směrnic. Průkazy by měly lidem umožnit přihlášení do různých systémů státní správy a vyřizování některých záležitostí bez nutnosti návštěvy úřadu.