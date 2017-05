Co posílá Česko do Cannes? Rybářskou road movie i chystaný animák podle knihy

Cesta za splněným snem

OUT, Debutová road movie scenáristy a režiséra Györgyho Kristófa, studenta pražské FAMU, vypráví o padesátníkovi Ágostonovi, který se vydá na cestu východní Evropou v zoufalé snaze najít práci a splnit si sen - chytit velkou rybu. Cesta ho posouvá stále hlouběji do moře bizarních událostí a setkání. Jednu z rolí ztvárnila slovenská herečka Judit Bárdos. Snímek byl vybrán do prestižní festivalové sekce Un Certain Regard. Film je sice maďarsko-slovensko-česká koprodukce, ale na jeho natáčení se podílela řada českých filmařů: producentem OUT je Jiří Konečný (endorfilm), který má na kontě řadu úspěšných filmů včetně koprodukcí, např. Pátá loď, Koza, Rodinný film, Aferim!, Příliš mladá noc, Stále spolu a další. Postprodukce filmu probíhala ve studiích UPP, střihačem filmu byl Adam Brothánek (Sestra, Trabantem do posledního dechu, Lovu zdar!), o mistrem zvuku byl Jan Richtr (De Potentia Dei, Danielův svět).

Za vysněnou krajinou

Snímek Atlantida, 2003 je krátkometrážní film z česko-slovenské produkce (Spolupráce pražské FAMU a bratislavské VŠMU). Vypráví příběh ukrajinských manželů, kteří se snaží dostat přes hranice do Berlína, ale nic není tak jednoduché, jak to zpočátku může vypadat. Snímek se představí v sekci Cinéfondation, která je určena výhradně studentským filmům. Představilo se zde již několik českých filmů - Cagey Tigers (2011), Tambylles (2012) O šunce (2013), Retriever (2015) anebo drama Bába (2009) režisérky Zuzany Špidlové, které si odneslo hlavní cenu.

Filmový trh Marché du Film a dokumenty

Kromě festivalového programu budou mít v Cannes některé české filmy projekci také na filmovém trhu Marché du Film, který je pro filmové profesionály zásadní událostí spjatou s festivalem. Prezentovány tu budou filmy Masaryk (režie Julius Ševčík), Bába z ledu (režie Bohdan Sláma ) a koprodukční filmy Pátá loď (režie Iveta Grófová) a Přes kosti mrtvých (režie Agnieszka Holland). V rámci filmového trhu Marché du Film funguje také platforma pro dokumentární film – DocCorner, která akreditovaným filmovým odborníkům nabídne možnost on-line shlédnout i vybrané české dokumenty. Selekci filmů provádí a komunikaci s festivalem zprostředkovává Czech Film Center. Letos bude v rámci DocCorner představeno tucet filmů: FC Roma, H*ART ON, Jmenuji se Hladový Bizon, Normální autistický film, RINO - Příběh špiona, Slepý Gulliver, Tajemství Divadla Sklep aneb Manuál na záchranu světa, Výchova k válce, Zákon Helena, Strnadovi, Nechte zpívat Mišíka a Český Alláh. K vidění budou také dva koprodukční snímky: Richard Müller: Nepoznaný a Díra v hlavě.

Myši patří do nebe

V rámci filmového trhu Marché du Film se druhým rokem koná prezentace připravovaných animovaných filmů, kterou pořádá Mezinárodní filmový festival animovaných filmů Annecy. Na akci nazvané Annecy Goes to Cannes se představí pouze pět vybraných projektů z celého světa, jejichž producenti dostanou šanci prezentovat svůj chystaný film přítomným distributorům, investorům a sales agentům. Mezi pět finálních projektů se letos probojoval také český snímek Myši patří do nebe, který podle knihy Ivy Procházkové připravují režiséři Denisa Grimmová a Jan Bubeníček. Scénář k filmu napsala Alice Nellis a Richard Malatinský. Film, připravovaný v česko-francouzsko-německé koprodukci budou na festivalu v Cannes prezentovat producenti Vladimír Lhoták (Fresh Films) a Alexandre Charlet (Les Films du Cygne).